戴妃遭欺騙訪問事件　威廉王子批評BBC導致母親疑神疑鬼

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-21 05:45

英國一份調查報告指出，英國廣播公司（BBC）記者巴希爾（Martin Bashir）在1995年以欺騙方面訪問戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales），戴妃的兩名兒子威廉（Prince William）及哈里王子（Prince Harry）5月20日分別發表聲明，批評BBC當年的行為，但總算為母親邁向公義。

威廉王子在Twitter發表錄影聲明，指BBC當時以欺騙的訪問形式，影響母親的言論。他批評該訪問是導致父母關係惡劣的主要原則，並因此傷害無數人。威廉王子表示，BBC的失誤導致母親在臨終前數年出現驚恐、多疑和孤獨，令他感到難以形容的傷感。

他認為這宗事件不只是一名無賴記者的失德，而是BBC高層對問題視而不見，令母親、整個家庭及公眾都失望。

A statement on today’s report of The Dyson Investigation pic.twitter.com/uS62CNwiI8 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021

哈里王子則表示，感謝承擔部分責任的人，形容這是為邁向公義和真相踏出第一步。他指這個剝削文化及不道德的採訪方式導致母親喪生，並對這些欺騙的方式至今變本加厲感到非常憂慮，批評這個問題不只是存在於BBC，而是整個傳媒行業。

這次事件始於戴安娜胞弟斯潘塞（Charles Spencer）2020年公開指控巴希爾，BBC之後調查事件，並由退休法官戴森（Lord Dyson）領導調查。調查報告指出，BBC在說服戴安娜接受專訪的事件中，在誠實方面沒有達到應有的高水平，並指當時的BBC記者巴希爾犯下欺詐（deceitful）行為。

英國傳媒5月中報道，巴希爾在4月前已經以健康問題為由，辭去在BBC的職務。

↓戴妃與弟弟斯潘塞的童年照片↓

BBC總裁道歉

BBC總裁戴維斯表示「BBC無法返回四分一世紀之前，但我們能夠作出全面及無條件的道歉，這是BBC今天能夠做的。」

他又指，雖然調查報告顯示戴安娜本來已對BBC專訪的事情感興趣，但明顯的是，在確保這場專訪發生的過程上，BBC沒有達到觀眾預期的水平，「我們對此非常抱歉。」他又稱，今天的BBC有明顯更好的流程與程序，以避免同樣事情發生。

1995年，戴安娜王妃在肯辛頓宮（Kensington Palace）接受BBC記者巴希爾（Martin Bashir）訪問（Getty）

巴希爾做了什麼？

根據戴安娜胞弟斯潘塞之前指控，巴希爾在90年代偽造銀行文件，令斯潘塞以為有王室職員收錢洩露有關戴妃家庭的資訊，然後巴希爾又謊稱戴妃、查理斯王子（Prince Charles）身邊助手都遭收買，會監視戴妃，以求獲取他與戴妃的信任，促使他當年介紹巴希爾給戴妃，讓戴妃在1995年接受BBC專訪。

在1995年的獨家專訪中，戴妃說出她的名言「我的婚姻有3個人，太擁擠了。」即變相承認她、查理斯王子與卡米拉（Camilla Parker Bowles）之間的三角關係。這段訪問當時吸引2300萬人收看，也促使英女王伊利沙伯二世之後親自要求戴妃夫婦離婚。

1996年，戴安娜王妃與查理斯王子正式分開。1997年，戴妃在巴黎不幸遇上車禍，撒手人寰，終年36歲。

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