新冠疫苗｜別嫌棄中國科興　新研究證所有產品近100%防重症和死亡

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根據一項針對8種疫苗功效分析的報告顯示，當前所有新冠疫苗皆可提供極高功效、防止住院和死亡，同時表明輝瑞公司（Pfizer）和BioNTech合作研發的疫苗在面對至少2種變種病毒下能有較好的防護力。

佛羅里達大學的研究人員夏皮羅（Julia Shapiro）、迪恩（Natalie Dean）、隆吉尼（Ira Longini）及其他學者在經過實驗、對照以及觀察得到的數據後，最終在21日發布的論文中提到，施打疫苗後，防止得到新冠肺炎相關疾病的效率可達約85％，對嚴重疾病、住院或死亡的防護率則提高到幾近100％。

研究團隊指出「這些數據對於構建疫苗接種計畫以及制定政策決策是有用的」。他們接下來預計持續更新研究，並隨着更多資訊的獲得，該研究已獲得美國國立衛生研究院的資助。

安全有效的疫苗在世界範圍內開發和推出的空前速度，使許多經濟體得以重新開放，讓諸多國家逐漸邁向重新開放的光明道路，儘管如此，新冠病毒不受控制的傳播仍可能產生新的變種病毒，因此疫苗的相關研究仍相當重要。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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