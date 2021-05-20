一分鐘看世界｜以色列巴勒斯坦將停火？美俄北極圈角力、北京冬奧

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-20 07:00

今天是5月20日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

以巴停火有望？

以色列與巴勒斯坦局勢傳出有望停火的消息，雖然哈馬斯否認，但有外媒報道，以色列內部在評估停火時機。法國準備在聯合國安理會提出決議草案，不過以色列的盟友美國則認為決議無則緩和局勢，因此表明反對。以巴軍力懸殊，衝突令巴勒斯坦人道危機升溫，醫院、道路等通通遭破壞，海外巴勒斯坦紛紛示威抗議，但也難撼動政治現實。在人道災難前，一名父親遭炸死前與子女共渡最後時光的影片熱傳……（點擊了解更多）

▼以巴衝突釀200死 慈父遭炸死前與子女共渡最後快樂時光影片熱傳▼

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拜登以巴政策

聯合國安理會5月17日召開會議討論以巴衝突，但因美國反對而無法發表聯合聲明。美國傳統對以色列的支持，令拜登政府在以巴最新一輪衝突期間成為眾矢之的，被指是導致衝突的間接原因，美國的親以政治共識會否動搖……（點擊了解更多）

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北極圈美俄角力

北極理事會部長級會議將在冰島舉行，美國與俄羅斯成為這次會議的主角，雙方在環保議及開發北極議題上表現罕見的合作，美國國務卿布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫會面時，雙方在部分議題上仍有分歧……（點擊了解更多）

圖為5月18日，美國國務卿布林肯參加北極理事會前，先到訪駐雷克雅未克大使館。（Reuters）

北京冬奧

美國眾議院議長佩洛西呼籲各國對北京冬奧會進行外交抵制，批評中國侵犯人權，日本表示未有決定，中國外交部則批評指，美方此舉是恐懼各國人士了解中國人權事業的真相......（點擊了解更多）

2022年2月，冬季奧運會將在中國北京舉行。圖為2021年2月2日，位於北京的奧林匹克塔和倒計時牌。（AP）

疫苗知識產權

拜登政府對放棄新冠疫苗知識產權的計劃表示支持，法國馬克龍隨後也加入，但這崇高目標隱藏着超級複雜的現實：跨國而多層次的疫苗生產過程已經不堪重負，要了解為什麼全世界會缺乏疫苗，以及如何解決這一問題，首先必須了解疫苗的生產有多麼複雜......（點擊了解更多）

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