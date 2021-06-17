美俄峰會｜普京拜登會談較原定時間短　雙方互贈禮物

撰文： 唐飛 最後更新日期： 2021-06-17 09:19

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和美國總統拜登（Joe Biden）6月16日在瑞士日內瓦舉行雙邊會晤，會談時間比原定為短，期間雙方亦互贈禮物。

俄羅斯《獨立報》6月16日報道，美俄首腦會晤由兩部分組成，俄美外交負責人拉夫羅夫（Sergey Lavrov）和布林肯（Antony Blinken）參與了第一部分會談。第二部分會談則以擴大形式舉行。

報道稱，會晤結束後，首先舉行的是普京的新聞發布會，然後是拜登的。談判本身的持續時間比原定的要短。會晤進行了3.5小時，而不是此前計劃的5小時。

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報道稱，俄羅斯代表團還包括總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）、俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）、俄羅斯總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）、外交部副部長里亞布科夫（Sergey Ryabkov）、副參謀長科扎克（Dmitry Kozak）、負責烏克蘭外交政策方向以及敍利亞問題特使拉夫連季耶夫（Alexander Lavrentyev）和總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）。

報道稱，代表團成員的選擇體現了克里姆林宮關切的重點。在美國方面，參加會談的擴大名單包括負責政治事務的副國務卿紐蘭（Victoria Nuland）、駐俄羅斯大使約翰·沙利文（John Sullivan）、俄羅斯高級主任國家安全委員會格林（Eric Green）和美國國家安全顧問沙利文（Jack Sullivan）。

🇷🇺🇺🇸 The #RussiaUS Summit in Geneva has started. President Putin is meeting with President @JoeBiden.



💬 Vladimir #Putin: I hope that our meeting will be productive. pic.twitter.com/p8w30Jsv4K — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) June 16, 2021

在首腦會晤期間，拜登送給普京一副訂製飛行員太陽眼鏡作為禮物。這款訂製太陽鏡來自於麻省的墨鏡製造商倫道夫（Randolph），最早的飛行員太陽鏡就是該公司專為戰鬥機飛行員設計，也因此得名。第二份禮物是由紐約一家玻璃公司製造的美洲野牛造型的水晶雕塑。

普京則向拜登贈送了一套俄羅斯傳統風格的辦公用品。