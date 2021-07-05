新冠肺炎打擊糧食安全　已發展國也難倖免　美國4千萬人受影響

撰文： 食力 最後更新日期： 2021-07-05 08:07

儘管迄今為止，全球在減緩新冠肺炎的疫情擴散和降低確診數量方面已經取得了很大的進展，但事實上疫情肆虐一年半以來，所造成的經濟影響卻仍難以恢復，其中最令人擔心的是，許多國家的糧食安全水平仍然持續下降。

全球飢餓問題日益嚴重 新冠肺炎讓情況更惡化

全球飢餓問題在疫情前已相當嚴重，疫情後更是雪上加霜。據聯合國糧食及農業組織（FAO）的統計，疫情爆發前，全球饑餓人數就一直在上升，營養不良人口總數從2014年的6.24億人增加到2019年的6.88億人。

糧農組織將這段時間內的人數上升，歸因於極端氣候事件、區域衝突以及最近東非和阿拉伯半島等地區的蝗災爆發等因素，然而，在2020年肆虐全球的新冠肺炎卻加速了營養不良人口增加的速度，據世界糧食計劃署（WFP）估計，在它援助的35個國家中，如拉丁美洲和加勒比海地區，截至2021年4月止，有2.96億人營養不良，比一年前多出60%。

2020年，由於新冠肺炎導致全球糧食供應鏈中斷，加上消費者在疫情期間囤積糧食，需求持續上升，食品價格也大幅上漲，從全球消費者價格指數（Consumer Price Index，CPI）中的食品成分指數來看，上漲速度更是高於以往，以2020年8月為例，該月食品價格比12個月前上漲了5.5%。

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在低所得國家更明顯 政府援助也難改善

疫情的影響在低所得國家更是明顯。旨在消除貧困的國際金融機構世界銀行（World Bank）最近在48個國家進行的電話民調顯示，疫情使大量人口沒有食物，熱量攝入的減少和營養缺乏嚴重威脅到人民的健康，並可能對幼兒的認知發展產生持久影響。

以孟加拉為例，在疫情期間該國祭出數個公共糧食轉移計畫，希望能維持低所得家庭足夠的糧食供應，然而，根據國際食物政策研究所（International Food Policy Research Institute，IFPRI）的研究，即使是該國最大的此類方案——糧食友好方案（Food Friendly Program，FFP），在疫情期間仍經歷了嚴重的援助中斷和不良成效。

以往糧食友好方案通常在3～4月和9～11月間，提供30公斤的米給國內符合條件的家庭，每年可接觸約2750萬人。而在疫情爆發後，政府擴大執行此計畫，在2020年5月進行額外的補助，但國際食物政策研究所的調查卻發現：「符合FFP的家庭在5月份平均只收到12.7公斤的米，且只有41%的家庭該月領到足額的援助，58%的家庭則領取不到10公斤。」

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疫情非糧食不安全主要原因 但卻讓問題更難解決

世界銀行（World Bank）表示：「儘管疫情爆發前就已存在的糧食不安全問題，很大程度上並非因疫情期間的糧食短缺、供應中斷和通貨膨脹造成的，但疫情造成的食物漲價卻會讓更多人陷入此困境，而工作力短缺，更可能會減少下個季節的作物產量。如果農民正經歷著嚴重的饑餓，他們也可能將今天食用種子作為食物，而不是為明天播種，從而增加以後糧食短缺的威脅。」

在疫情爆發前，劇烈的氣候變化、全球人口增長、潛在波動的糧食價格和生態環境惡化等緊迫問題都已被視為對全球糧食安全的重大挑戰，但疫情卻是讓改善目前已相當嚴峻的情況變得更加困難，且目前為止還看不到解方。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：開發中、已開發國家都無法避免！疫情嚴重打擊全球糧食安全】