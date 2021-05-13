飲食熱話｜加工食品一定代表不健康？業界推新營養標籤打破謬誤

撰文： 食力 最後更新日期： 2021-05-13 15:02

想到餅乾，你認為是健康的食品嗎？再仔細想一想，薯片（又稱洋芋片）和高纖燕麥餅乾的健康價值，可以劃上等號嗎？

與消費者不同，在學術界以及產業界中經常根據加工形態的不同，對食品進行不同的分類，而這樣的分類使得普遍加工食品，被認為就是不健康的代表。

以上述為例，在產業分類中，薯片是餅乾，高纖燕麥餅乾也是餅乾，但這兩者的營養成分難道就能相提並論了嗎？不過這樣的誤會幾乎從加工食品的誕生開始，就深植人心，但食品是否經過加工與實際所能提供的營養，並沒有直接的相關性。

▼讓加工食品有不健康的印象，全是因為分類不清楚？（點擊下圖看清👇👇👇）

新興營養標籤，試圖為加工食品撕掉有色標籤

其實，這樣的論點並不是現在才被拿出來討論，歐洲國家早已推行許多不同的營養標示來與消費者溝通，如Nutri-Score與Traffic Lights。

以Nutri-Score爲例，是利用積分的方式計算單一產品的總體得分，考量的內容包含原本營養標示的營養素（熱量、脂肪、糖、鹽）以外，會另外將食物本身的營養素也考量在內，如纖維素、蛋白質含量，以及食物的類別，如堅果類、水果類、蔬菜類等與食物的完整性與否也都會在考量範圍內；所得的分數以100公克或100毫克來計算，根據分數的所得將食物以顏色與字母來分級。

除此之外，最讓消費者在乎的添加物又是如何評定的呢？在食品加工當中會添加食品添加物，目的是為了穩定品質、維持食品安全，像這樣具有價值的用途，也都會納入考量的範圍內，也就是說，這樣的評分系統是全面性去了解食品本身的價值，而非以單一的角度去定義其營養價值。

Nutri-Score的分類系統綜合考量食品所有的營養素，將等級分為A-E，A代表最健康，E代表最不健康。（Colruyt Group官網截圖）

依照加工程度分類 也有科學依據

聯合國糧食及農業組織（FAO）訂定的NOVA分類系統，目前已廣泛應用於食品供應鏈，這種分類是考量到食品經歷的加工性質、加工程度與目的，再依此將食物分為4個層級，分別是未經加工或極少加工食物（鮮奶、蛋、魚肉、蔬菜）、經加工製造的食物（牛油、鹽、糖、蜂蜜）、加工食物（麵包、煙燻肉類、肉類罐頭）、超加工食物（汽水、即食麵、零食、醬料），也由於這樣的分類明確，在科學上與肥胖相關的研究也經常以此為依據來作為判斷的依準。

彙整共通語言，才能有效溝通

身為食品產業界的人，時常會碰到一個問題，有理也說不清加工食品並不是絕對不好，但卻沒有一個有力的證據與消費者溝通。

其實這並非誰對誰錯，而是產學界與消費大眾之間所使用的語言不同，認知範圍也不相同，導致各說各話，各有思考邏輯的溝通落差。

雖說是如此，但並不代表任何一方所使用的語言就是絕對的正確，觀念與預期目標的不同，最重要的是能夠創建溝通的橋樑，這些是不斷有新的分類標準以及分類標籤出現的緣故，期待這類能促進有效溝通的「工具」，能夠更良好的嫁接起產業與消費者之間的溝通落差。

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參考資料：Processed food classification: Conceptualisation and challenges

【本文獲「食力」授權轉載，原文：加工食品不代表不健康！為什麼學術分類會使人誤會？】