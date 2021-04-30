食物冷知識｜麵包蟲獲歐盟認證可食用　富含蛋白質兼降低膽固醇？

撰文： 食力 最後更新日期： 2021-04-30 15:02

你都吃什麼來補充蛋白質？肉、蛋或是喝牛奶，其實還可以有其他選擇，像是昆蟲蛋白。

歐盟通過安全許可 黃粉蟲或成昆蟲蛋白新寵兒

2021年1月歐洲食品安全局通過麵包蟲的安全許可，更是為昆蟲蛋白市場帶來新的可能。

▼黃粉蟲冷知識（按圖看清👇👇👇）

黃粉蟲（yellow mealworm）是一種甲蟲，因為其幼蟲以麵粉為主食，也被叫做麵包蟲。其幼蟲富含蛋白質，營養價值高，價錢又便宜，經常被當作寵物的營養補充來源。

法國一間專為人類、動物食品生產天然昆蟲蛋白的公司Ynsect則表示，黃粉蟲是富有營養的蛋白質選擇，在德國基森大學（justus liebig university giessen）所做的研究中也發現，食用黃粉蟲的小鼠，膽固醇降低了60％。

消費者對蛋白質的需求提升 健康、永續成為消費者選擇依據

根據聯合國農糧組織的估算，人類對動物蛋白如肉類的消費量在2007年至2050年將成長52%，但這將使已經相當脆弱的生態系統帶來嚴重負擔。若要全面滿足這些需求需要更多水、土地並造成更多溫室氣體排放。

在這樣的情況下，市場開始尋求能代替動物蛋白的解方，昆蟲蛋白或許是其中一個答案。

2021年4月13日，Ynsect宣布收購荷蘭麵包蟲公司Protifarm，希望能持續擴張人類食用昆蟲蛋白的市場。（Facebook@ynsectcompany）

看好替代蛋白市場 法國昆蟲蛋白大廠收購荷蘭麵包蟲公司

2021年4月13日，Ynsect宣布收購荷蘭麵包蟲公司Protifarm，希望能持續擴張人類食用昆蟲蛋白的市場。

Ynsect和Protifarm在生產商品的過程中均採用零浪費的循環生產系統，Ynsect更特別強調其碳和水足跡皆為負值。Protifarm執行長Tom Mohrmann對此表示，儘管目前市場對於昆蟲蛋白需求的改變才剛開始，但在消費者對於健康、永續的需求下，在未來昆蟲蛋白的需求將以指數型成長。

在本次Protifarm收購案後，Ynsect除了原本在法國的工廠，也得到Protifarm在荷蘭年產1000公噸原料的生產基地，不僅將受惠於荷蘭得以拓展歐洲北部市場的優異地理位置，外界預估這能使Ynsect產量提升，將持續在全球昆蟲蛋白市場中保持領先地位。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：昆蟲蛋白新成員來了！麵包蟲通過歐洲安全評估、被證實可降低60%膽固醇】