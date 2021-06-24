阿基諾三世逝世｜任內國家經濟穩定　「廣大興28號」事件飽受爭議

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-24 15:15

菲律賓前總統阿基諾三世（Benigno Aquino III）6月24日逝世，終年61歲。他在2010年至2016年間擔任總統，期間國家經濟穩定發展，但他任內也曾出現不少爭議事件，除了廣為香港人關注的馬尼拉人質事件外，也包括涉及台灣漁民的「廣大興28號」事件、政府被指應對颱風「海燕」不力事件，還有馬馬薩帕諾（Mamasapano）衝突等。

在阿基諾三世任內，菲律賓的經濟發展穩定向好，在2010年至2016年之間，除了2011年，菲律賓在其餘年份的國內生產總僅（GDP）增長都達到5%以上，最高為7.3%。

2015年6月，阿基諾三世在任內最後一次國情咨文中，也強調自己的經濟政績，談到成功打擊腐敗、增加國家收入、失業率大跌等。

阿基諾三世逝世：2014年4月，阿基諾三世與到訪菲律賓的時任美國總統奧巴馬握手（AP）

在經濟穩定外，阿基諾三世任內也曾出現不少爭議事件，除了2010年8月的「馬尼拉人質事件」外，還有：

「廣大興28號」事件

2013年5月9日，菲律賓巡邏艇在台菲重疊海域射擊台灣的「廣大興28號」漁船，造成台灣船員洪石成中彈身亡，開槍的菲律賓海岸防衛隊人員事後被控殺人罪，涉案人員也包括被指下令開槍的指揮官，這事件在台灣掀起極大關注。

2019年，8名開槍的菲律賓海岸防衛隊員殺人罪名成立，刑期由8年至14年不等。

颱風「海燕」在菲律賓造成逾6000人死亡，圖為2014年11月在菲律賓塔克洛班（Tacloban）一個埋葬「海燕」遇難者的大型墳場（Getty）

應對「海燕」不力

2013年11月，颱風「海燕」肆虐菲律賓，這場天災導致當地超過6000人死亡、逾410萬人流離失所。菲律賓政府被指應對不力，從救援至重建工作都行動遲緩，飽受輿論批評。

阿基諾三世落區視察期間，有商人向他投訴災區治安差，有人打劫，但阿基諾三世卻回應道「但你沒有死，對不對？」因此掀起爭議。

圖為2013年11月，時任菲律賓總統阿基諾三世（黃衣者）到受颱風「海燕」吹襲的災區現場視察（Getty）

馬馬薩帕諾衝突

阿基諾三世任內還發生馬馬薩帕諾衝突，2015年1月，菲律賓軍方展開針對激進武裝組職的攻擊行動，但因籌備及執行出錯，導致44名特種部隊人員死亡。

這次事件成為菲律賓歷史上特種人員殉職人數最高的災難，作為行動最高負責人的阿基諾三世飽受國內批評。