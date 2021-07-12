新冠肺炎｜印尼救護車運送病人遺體往墓地「車龍」令人震驚

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全球受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情衝擊，位於東南亞的印尼近日更因Delta變種病毒入侵，導致國內疫情再度惡化，醫療系統幾近崩潰邊緣，首都雅加達確診和死亡人數激增，傳出政府找大片空地開挖，作為墓地來埋葬大量亡者。

9日印尼單日確診和死亡人數再創新高，新增3萬5094例確診、826人死亡，由於疫情持續惡化，印尼的醫療院所已經無法負荷。據悉，為了要收治這些新冠肺炎患者，嘗試在醫院旁邊搭建帳篷來增加病床，不過醫護人力嚴重不足，已經無法再收治更多病人，醫療器材更是缺乏。

最近有印尼網友在Twitter發文分享影片，政府為了要埋葬大量死者，在首都雅加達找了大片空地轉為墓地使用，並連夜開挖墓坑，好讓亡者下葬。

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而且從影片中發現，旁邊更是排着一輛輛載送遺體的救護車排隊等候，場面令人震驚。

當地殯葬業者先前曾透露，疫情爆發前平均每天只需製作10個棺材，但現在每天至少得30個，依舊供不應求，而且棺木原料持續上漲，導致進貨和製作上愈來愈困難，但訂單量卻不斷湧進，讓他們十分苦惱。另外印尼貿易部長盧特飛（Muhammad Lutfi）表示，政府現在已經要求進口更多醫療器材，希望能解決問題。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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