Benz、Porsche搶攻電動車市場挑戰Tesla　解剖殺手鐧動力裝置秘密

吃燃料的引擎產生動力，推動輪胎讓車子移動，來勢洶洶的電動車基本原理也是一樣，只是用電池形成電路並產生能量，讓摩打產生磁力，而且電動摩打製造不像傳統汽車引擎複雜。在電動車浪潮時代之下，如何降低昂貴的電池及其他零組件成本是加快發展速度的主因，還有易得的充電服務才能讓使用者體驗更順暢。除了Tesla、Audi e-tron，Benz 的 Mercedes Benz EQC、Porsche的 Porsche Taycan也都搶進電動車市場。

Benz的EQC及Porsche的Taycan也都搶進電動車市場▼▼▼

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起步便能湧現最大扭力 Benz EQC

目前Benz以傳統引擎、Hybrid 油電複合動力系統與電動車三線並行的方式發展，Mercedes-Benz承諾，到2022年Mercedes-Benz 旗下會有超過十款不同的電動車投入全球市場。使用大量數據，包括交通模式和汽車的攝像頭系統，以幫助實現最智能和高效的駕駛。

負責EQC傳動系統工程的E-Drive開發與系統集成高級經理Martin Hermsen博士表示，在電動汽車中，性能非常容易，Benz EQC在質量、安全性和舒適性等方面都表現出Benz的品質，每個軸上都裝有感應摩打，協同產生馬力402 hp，前軸電機效率高，而後軸系統功率更高，會根據駕駛方式在前後摩打間切換，對於想要全面綠色環保的車主來說，這是一個很棒的體驗。Benz EQC將摩打與相關機器全部放在一起，當駕駛處於運動模式或正在運轉時，兩個電動機都將啟動。

提起加速器時，能量開始恢復。在D +模式（最輕的設置）下，當車輪轉換並將能量回饋至80 kWh電池組時，能量回收感覺像是非常溫和的發動機制動。在D-中，提起加速器，您會感覺到EQC的前叉下降，因為它從車輪上獲得了更多的能量。在最高設置D –-下，將會放慢速度。在此模式下，啟用了單踏板行駛，這意味著如果操作正確，則根本無需踩剎車，駕駛可能需要一些時間來適應。

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二倍性能電池持久強悍 Porsche Taycan

Porsche設計新推出的Taycan Turbo和Turbo S時，擁有龐大的800伏系統，是其他電動汽車中使用的400伏系統的兩倍，這有助於提高性能並減少充電時間，因為它可以處理流入電池組的更大功率。在充電時間和續航範圍上，Taycan 都能證明自己是輛正統的Porsche，以270 kW的峰值能量傳輸進行充電，在23分鐘左右的高速DC充電器中便能將電池電量從5％提升至80％。

Porsche Taycan還使用了創新的永磁同步摩打，每個軸上都裝有一個，在定子線圈中帶有「髮夾」繞組，代表更密集的佈線，可以轉化為更大的功率和扭矩，提供高功率密度、高連續輸出和高效率。配合全新研發的後軸自排二速變速箱，為跑車帶來更強悍的動能表現。

驅動元件的相互運作在技術與情感上提供了超凡的駕馭體驗：兩具永磁同步摩打在啟用起跑控制 (Launch Control) 功能後挾帶 560 千瓦 (761 匹) 超增壓 (Overboost) 性能，可使 Taycan Turbo S 只需短短 2.8 秒內即可從靜止狀態加速到時速 100 公里，並且在多次加速後仍擁有一致高性能：在多次的加速過程中毫無功率損耗，且可維持極速每小時 260 公里。