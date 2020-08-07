SONY真係出電動車！？Vision-S抵東京準備路試　打造娛樂型車款

電動車趨勢來勢洶洶，這次連以家用電器、電子設備為銷售主力的 SONY 也來參一腳！SONY 近日釋出影片，宣布「Vision-S」已抵達東京開發，預計將於今年年底進行道路測試！強大配置與多媒體支援，打造兼顧性能與娛樂性的車款。 文：Kevin Hsiao, Maggie Chiang（GQ Taiwan）

電動車趨勢來勢洶洶，這次連以家用電器、電子設備為銷售主力的 SONY 也來參一腳！今年一月 SONY 毫無預警在美國 CES（Consumer Electronics Show）國際消費電子展展示全新電動概念車「Vision-S」，造成全球車迷振奮。然而這次沒有讓車迷們等太久，SONY 近日釋出影片，宣布 SONY「Vision-S」已抵達東京開發，預計將於今年年底進行道路測試！

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Sony Vision-S 電動車在外表上採流線型簡約設計，微霧面的烤漆讓整體顯得更獨特、有格調。而車體裝置也是不馬虎，四人座 fastback 車型在車格上比特斯拉 Model S 稍小，但配有雙電動馬達，最大馬力可達 544 匹，且具有 0-100km／h 加速 4.8 秒、極速 240km／h 的表現。

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除了強大配置以外，Sony Vision-S 似乎是想打造一款兼顧「娛樂性」的車款。除了硬體上配備大型數位化多媒體資訊顯示幕、360 度環繞音響系統之外，還支援雲端智聯網、影音串流等功能，可說是將「生活」與「車」做完美結合。

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雖然目前 Sony Vision-S 尚未進行道路測試，續航力表現尚可期待，但可以肯定的是 BlackBerry QNX、Bosch、高通、Continental 等各家大廠的科技支援下，在光學雷達（LiDAR）、毫米波傳感器與攝影鏡頭下，將具備 SAE Level 2 以上的自動駕駛輔助技術，並且還有 OTA 無線更新、5G 連網的支援功能，可再進一步達到 4 級自動駕駛技術。

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其實早在今年年初展示概念車型時，Sony 就曾表示暫未有打算進軍電動車市場的打算。不過這次大動作宣布於東京進行道路測試，不知道是否改變方針，又或只是想要打造一款「理想車款」，日後將這些技術及系統應用在自家電子產品中做延伸？

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：SONY進軍電動車市場！「Vision-S」年底測試，主打兼具性能及「娛樂性」】