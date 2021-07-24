東京奧運｜有顏值有實力　盤點12位「男神」運動員

【東京奧運 / 奧運 / 開幕禮 / 夏季奧運會】日本東京奧運7月23日開幕，多地運動員陸續開始投身比賽，準備爭取佳績，當中不乏俊男美女。現在讓我們一起來欣賞下這些要顏值有顏值、要實力有實力的運動選手吧。



陳艾森

先來看看中國的帥哥。今年25歲的中國男子跳水隊一哥陳艾森更是有名的大帥哥。陳艾森曾在2016年里約奧運會奪得男子10米高台單人及雙人冠軍，本屆則將出戰男子雙人10米跳台。陳艾森有著運動員刻苦訓練後發達的肌肉，俊秀的面孔也充滿陽光之氣，這使他成為網友熱捧的對象，更有人稱他為「少女收割機」。

王冠閎

年僅19歲的中華台北游泳運動員王冠閎近年屢破游泳紀錄，今年在全大運游泳男子200米蝶式決賽創造出1分54秒77的成績，不僅打破自己保持的台灣紀錄，該項成績在全世界更排名第3、亞洲第1。王冠閎將分別參加東奧的男子100、200米蝶式項目。王冠閎因為擁有結實的胸、腹肌，吸引了許多女性粉絲的追捧，亦被時尚媒體讚許為「顏值與實力兼具的男神」。

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楊勇緯

代表中華台北出戰的「柔道型男」楊勇緯24日在東京奧運柔道男子60公斤級一路殺入金牌戰，但最終因為犯規屈居銀牌。日本名將高藤直壽摘金。

楊勇緯雖失落金牌，卻拿下日本女粉絲的芳心。日本民眾在為本國選手打氣時，也看到楊勇緯英俊又可愛的臉，於是這位中華台北選手成為日本Twitter熱門搜尋關鍵字，日本突然多了一批「楊太太」。

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積素

美國泳手積素（Caeleb Dressel）身高6呎3吋，現年24歲。他被稱之為繼「水神」菲比斯（Michael Phelps）後的最佳男運動員。

積素在2016年贏得2枚奧運金牌，還擁有7枚世界游泳錦標賽金牌，同時也是美國全國大學體育協會（National Collegiate Athletic Association，NCAA）50米自由泳9項最快紀錄保持者。

麥克萊納根

愛爾蘭體操選手麥克萊納根（Rhys Mcclenaghan）2019年在世界體操錦標賽（World Artistic Gymnastics Championships）的鞍馬項目中贏得季軍，成為首名在世界體操錦標賽中贏得獎牌的愛爾蘭體操運動員。

美國長跑運動員切利莫（Paul Chelimo）7月16日質疑東京奧運選手村向運動員提供紙板床是為了避免運動員進行「床上運動」後，麥克萊納根在Twitter發布在床上彈跳的影片來實測紙板床並稱這是假新聞。

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes



Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.



I see no problem for distance runners,even 4 of us can do😂 pic.twitter.com/J45wlxgtSo — Paul Chelimo🇺🇸🥈🥉 (@Paulchelimo) July 17, 2021

芬克

美國泳手芬克（Bobby Finke）現為佛羅里達大學（University of Florida）3年級學生。年僅21歲的他已是佛州、美國和全國大學體育協會（NCAA）等的1,650米自由泳記錄保持者。

戴利

英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）2008年首次在奧運亮相，在過去2屆奧運贏得2面銅牌。他19歲「出櫃」，公開自己與編劇布萊克（Lance Black）「戀愛ing」。2人2018年透過找代孕媽媽，迎來2人的第1個孩子。

胡珀與歐文

美國男子水球隊隊員胡珀（Johnny Hooper）和歐文（Max Irving）這次前往日本參加東京奧運，是兩人首次代表國家參與奧運賽事。

陶法托夫瓦

湯加再度由有身材結實的陶法托夫瓦（Pita Taufatofua）擔任旗手，連同冬季奧運，他已連續3屆擔任掌旗手。他裸着上半身「騷肌」場，俘虜網民的眼球與心心。半身油膩亮澤的肌肉引來網民熱議，不少人笑言他已為湯加贏得奧運。

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鄭勝元

說起韓國的足球員，大家可能只會想起朴智星、孫興慜等較著名的球星。但今年有份參與奧運足球賽事的鄭勝元，在韓國一直都有超高人氣。現年24歲的他，自2016年起效力大邱FC球隊，並於2019年被選為韓國U-23足球國家代表隊。因為長相帥氣，他更有「足球界臉蛋天才」之稱。

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李大勛

現年29歲的李大勛，是跆拳道選手，戰積非常豐富，曾經於2012年的倫敦奧運及2016年的里約熱內盧奧運，分別獲得58公斤的銀牌及68公斤的銅牌，另外亦曾於多場世界跆拳道大獎賽獲得金牌。別看他長得那麼童顏，其實他已經結了婚，還有一個兒子。