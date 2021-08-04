新冠肺炎︱研究指感染者大腦灰質會顯著減少　嚴重或致腦退化症

根據大腦掃描顯示，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者的的大腦，即使是輕微的感染也可能會讓大腦灰質顯著減少，這也可以解釋為什麼這種病毒會與一系列的神經症狀有關，許多數據都證明了從腦霧（腦霧是一種認知功能突然當機的現象，它在每個人身上的狀況都不一樣，可能會是影響記憶力、專心能力以及解決問題的能力，或是會讓有創意的人突然變得遲鈍）、嗅覺喪失到中風風險的增加。



來自牛津大學和倫敦帝國理工學院的科學家記錄了數百名患者在感染COVID-19前後進行核磁共振成像（MRI）大腦掃描的數據，作為正在進行的英國生物庫研究的一部分，研究人員觀察了在病毒大流行之前接受過腦部掃描的參與者，並邀請了782人回來進行後續的腦部掃描，在接受第二次掃描的人當中，有394人在兩次掃描之間檢測出SARS-CoV-2感染呈陽性，有388人則沒有感染到病毒。

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影響人們的嗅覺、味覺以及記憶和情緒反應

研究人員寫到：「根據我們所得到的資訊，這是首次對COVID-19患者進行成像研究，在該研究當中COVID-19患者在感染疾病之前都存有掃描紀錄。」

掃描前後的結果顯示，感染了COVID-19人的大腦在左側海馬迴、左側額葉皮質和左側腦島的灰質都明顯減少許多，受影響的大腦區域不僅影響人們的嗅覺和味覺，還會影響人們的記憶和情緒反應，而這都是在未感染COVID-19的患者中沒有發現的現象。

研究的下一階段，研究人員將曾住院的COVID-19患者（共15人）與未住院的患者（共379人）的大腦進行了比較，該研究的作者表示：「差異並不顯著」，這表示即使是相對較輕的COVID-19病例，也可能對大腦造成身體上的影響。

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導致腦退化症

不過為什麼COVID-19與灰質流失有關尚不清楚，研究人員說：「目前還不確定這是病毒感染腦組織的直接結果，或者也可能是通過發炎等症狀。」他們還指出，需要進一步研究來理解COVID-19和大腦物理變化之間的聯繫，不過這次我們在大腦中看到的變化，尤其是海馬迴，可能會導致阿茲海默氏症或其他形式的痴呆症。

倫敦國王學院遺傳流行病學教授冠狀病毒症狀追蹤系統負責人蒂姆・斯佩克特（Tim Spector）教授於2021年5月接受IFLScience採訪時表示：「患有COVID-19但幾周內好轉的人大部分都會失去嗅覺，我們知道這也是神經損傷的跡象，而會不會以某種方式引發早期的痴呆症還有待考察。」我們知道這與人們失去嗅覺和痴呆有關係，但目前醫學界還是對此一無所知，人類與COVID-19的戰爭還尚未結束，想必未來的日子我們還有很長一大段時間得一起攜手對抗。

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【本文獲「明日科學」授權轉載。】