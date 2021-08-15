海地7.2級地震｜政局動蕩多災多難　海地人：這個國家從沒停歇過

海地8月14日發生7.2級地震，迄今最少304人喪生。這個國家自宣布獨立以來一直不斷遭遇政變和自然災害，人民也持續飽受貧窮、饑荒和疫症的折磨，其發展歷程可謂多災多難。



天災

海地2010年遭遇一場奪去30萬人生命的地震，霍亂亦自同年起肆虐全國。首場霍亂疫情導致82萬多名海地人染病，近1萬人死亡。海地2018年也發生5.9級地震。

除地震外，這個國家2004年連下2天暴雨，導致全國洪水氾濫，近2,400人喪生。它同年遭受2場颶風吹襲後，2008年又受4個熱帶氣旋或颶風侵襲，2016年再遭颶風重創。

和許多國家一樣，海地如今正遭受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響。聯合國兒童基金會（UNICEF）7月9日指，當地主要醫院已面臨飽和氧氣瓶短缺。武裝份子暴力扣留救護車，導致某些病人因無法及時獲得救治而身亡。海地的疫苗接種率亦不容樂觀。

海地新冠肺炎疫情：圖為1月15日，太子港的示威者避開一個正在焚燒的路障。他們參加示威，要求總統莫伊茲下台。（AP）

世界糧食計劃署（WFP）指，海地是全球其中一個糧食供應最不穩定的國家，近半人口需要即時糧食援助，當中120 萬人正遭受嚴重饑荒。而過去20年發生的各種天災，加劇了這些問題。

全球氣候風險指數（Global Climate Risk Index）顯示，海地在2000年至2019年間一直是最受極端天氣事件影響的國家之一。

人禍

探險家哥倫布（Christopher Columbus）發現這片大陸後，海地先成為西班牙殖民地，之後被割讓給法國，變成法國殖民地。

海地經歷第一次奴隸抗爭後，1804年才正式成為拉美和加勒比地區第1個宣布獨立的國家。不過它其後又遭美國佔領，以及經歷杜瓦利埃（Duvalier）家族兩父子的獨裁統治。

海地民眾1986年再次發動民變、推翻獨裁政府後，領導抗爭的其中一名中將Henri Namphy掌權。但Namphy政府1988年又遭將軍埃夫里爾（Prosper Avril）發動政變推翻。

這個國家1990年終於迎來第一名民選總統阿里斯蒂德（Jean-Bertrand Aristide）。他擔任總統前是一名牧師，支持者大多為貧人。

圖為海地前總統阿里斯蒂德2011年3月18日搭飛機抵達首都太子港時向民眾揮手。（Getty）

阿里斯蒂德政府執政不足1年便遭逢政變，之後在美國介入下，阿里斯蒂德的門生普雷瓦爾（Rene Preval）成為總統。阿里斯蒂德1999年再在大選中勝出，展開其第二個總統任期。不過那次選舉結果具爭議，引發國內政治動蕩。阿里斯蒂德2004年流亡海外，海地也隨之陷入暴力漩渦。

糧食短缺、爆發霍亂疫情和選舉爭議等問題在2008年至2010年間引發不少民眾上街示威。

馬特爾（Michel Martell）2011年在大選中勝出成為總統。不過由於持續的腐敗和貧窮問題，國內要求馬特爾下台的抗議活動不斷。

商人莫伊茲（Jovenel Moïse）2016年贏得大選，翌年起擔任總統。莫伊茲執政期間，海地也曾爆發反政府示威。海地因政治動蕩未能舉行2019年大選後，莫伊茲勢力逐漸龐大，不過他今年7月7日遭刺殺身亡，引發本已不穩的海地政壇又再「地震」，國內政局亦又陷入危機。

正如海地企業家布西科（Marc Alain Boucicault）在Twitter推文感嘆：「這個國家從沒停歇過，每一年的管理不善並沒有造成傷害，但是累積的影響卻使我們容易受所有事情傷害。」