塔利班掌權勾起黑暗回憶　阿富汗婦女命運未卜｜國際晨報

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）8月15日進入首都喀布爾（Kabul），篤定掌控國家。塔利班1996至2001年掌權時，實施嚴格伊斯蘭法律，女性當時不能上學或工作，連踏出家門也需由男親屬陪同，否則會被毒打或嚴懲。因此很多阿富汗婦女得悉塔利班重新掌權後，勾起黑暗回憶，她們擔心會再次失去自由和人權。



塔利班17日發聲明指，他們大赦阿富汗政府官員，又稱不希望女性成為受害者，指她們應根據回教法之下，留在政府架構內。他們強調將改變過去的高壓統治，尊重女性權利。

阿富汗婦女卻不相信塔利班會保障她們的權利。瓦爾達克省（Wardak）Maidan Shar女市長加法里（Zarifa Ghafari）15日稱，她只能坐等接受處決。現年27歲的加法里2018年成為阿富汗最年輕的市長，塔利班多次發誓要殺死她，因為她具有政治影響力。

↓更多與阿富汗有關的照片，請點擊放大觀看：

+ 1

在塔利班控制的省份中，有女學生被要求離開大學。當地媒體稱，部分地區的村長被要求編制12歲以上女孩的名單，強迫少女與塔利班戰士結婚。

在塔利班治下，民眾或連買書、玩電腦遊戲、喝咖啡的權利也會失去。

▼想看更多有關阿富汗的文章，請點擊觀看：

阿富汗局勢｜馬拉拉：阿富汗面臨人道危機 呼籲各國接收難民

英國男生豪言想去世上最危險國家度假 抵達阿富汗即絕望受困

塔利班遭Facebook禁用 阿富汗變天為美國科技公司帶來新挑戰

阿富汗局勢｜平民出逃畫面震撼 近640人擠爆美軍運輸機

【國際晨報】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【國際晨報】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎電郵至international@hk01.com提供意見。