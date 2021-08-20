今日阿富汗明日台灣？　環球時報列六大理由：美國終將會棄台

美國倉皇撤離導致阿富汗局勢陷入動盪，也引發台灣部分人士「今日阿富汗、明日台灣」的擔憂。對此，大陸《環球時報》列舉六大理由指稱，「美國一定會最終拋棄台灣」。



針對當前阿富汗局勢所引發的效應，美國國家安全顧問蘇利文17日在白宮例行記者會上表示：「我們對盟友和夥伴的承諾是神聖不可侵犯的，而且一向如此。我們對台灣和以色列的承諾一如既往的堅定。」蔡英文總統18日也在臉書發文指出，「台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結，有更堅定保護自己的決心」。蔡總統並強調，「仰賴沒有價值做基礎、而且對台灣不放棄用武力的人一時的善意或施捨，更不是我們的選項」。

環球時報發表社評回應蔡總統與蘇利文談話指出，只要中國大陸的力量持續增加，軍事鬥爭準備足夠充分，統一的意志足夠堅定，美國最終拋棄台灣就是註定了的，「沒有懸念」。社評並列出六大理由，強調美國終將拋棄台灣（點擊放大閱讀詳細內容）▼▼▼

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環球時報列六大美國終將拋棄台灣理由：一、沒有一份美國國內的正式文件要求美國出兵台海保衛台灣；二、中國是核大國，近海軍事鬥爭準備充足；三、民進黨當局比當年的國民黨弱小；四、只要美國維持台灣政權的成本付出大大高於收益，美國就會拋棄它；五、美國放棄台灣將是對中美力量格局變化的承認；六、美國需要賭上自己的國家命運，美國沒理由那樣做。

文章最後稱，大陸抑制台獨促進統一的決心堅定不移，台灣當局如果真的視「主權獨立」為整個台灣島的生命，從現在起就需轉入全民戰爭動員模式，翻倍式地增加軍費，擴充戰爭能力。「但看看台灣社會對於『小確幸』著迷的樣子，以及對政治內鬥投入的狂熱，他們分明在想舒舒服服、順順當當有美國保護著就能實現分裂中國的目標。別做夢了。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】