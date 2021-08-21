安祖蓮娜祖莉收阿富汗少女求救信　出道40年一開IG即喪鬧美國政府

荷李活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）一直對於阿富汗議題抱持高度關注，如今得知當地遭塔利班組織（神學士，Taliban）攻陷、面臨動盪，她打破出道近40年以來從未使用社群網站的慣例，首度開設IG帳號，除了公開一封來自阿富汗少女的信件，她也痛心表示：「這是一場幾乎無法理解的失敗。」



安祖蓮娜祖莉今（21日）凌晨在新開的IG帳號上發表第一篇文章：「這是一封來自阿富汗少女所寄來的信。目前，阿富汗人民失去了在社群網站上交流、自由表達的能力，所以我來IG分享他們的故事，以及世界各地為了基本人權而戰的人的聲音。」

安祖蓮娜祖莉出道近40年突開IG！就阿富汗敗仗痛批「這是一場幾乎無法理解的失敗」或成唯一就事件發聲的荷李活巨星（4張圖看完她IG說什麼👇👇👇）

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「我們再度被監禁。」信中，阿富汗少女訴說在塔利班統治下，對於生活的擔憂與恐懼，「在塔利班來之前，我們能夠自由捍衛我們的權利，但是當他們來了之後，我們都很害怕，我們認為我們所有的夢想都毀滅了。」

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公開信件之前，安祖蓮娜祖莉已刻意將少女的名字及位置馬賽克，她也透露當年911事件發生前，曾在阿富汗邊境遇到逃離塔利班的難民，如今相隔20年，她看到阿富汗人再次因恐懼和不確定性而流離失所，不禁說出重話：「真是令人作嘔。」

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安祖蓮娜祖莉也痛心表示：「花了這麼多時間、金錢，流血且犧牲生命，卻換來這樣的結果，這是一場幾乎無法理解的失敗。」她表示，會繼續尋找能夠提供幫助的方法，同時也希望眾人能一同加入她的行列。

值得一提的是，安祖蓮娜祖莉出道近40年來，過去從未有過使用社群網站的習慣，如今為了替阿富汗發聲首度開設IG，短短7小時就吸引超過330萬人追蹤關注，並持續以相當快的速度增加當中，顯見人氣之高。

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