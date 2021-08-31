塔利班重掌阿富汗　擺脫負面形象有難度？︱國際晨報

阿富汗再由塔利班（Taliban）掌權已成既定事實，新內閣亦準備上台。即使塔利班多次表示他們與二十年前執政時代作風大有不同，惟國際社會普遍持懷疑態度，而當地民眾則感受最深，不少人都希望冒險離鄉別井，到國外展開新生活。



塔利班指新內閣人選會在一至兩週內曝光，但未知閣員是否包括女性；另外組織領導人阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）亦已經身處當地，並可能公開現身。

阿富汗新政府組成在即，美國及北約國家撤出當地的期限亦在31日屆滿，外國公民及阿富汗民眾之後如何離開成為關注焦點。喀布爾機場日前遭到自殺式炸彈襲擊後，再有火箭炮射向當地，而美國則出動無人機空襲可疑汽車，惟有消息指死者包括多名兒童，事件亦惹塔利班的非議，並強調阿富汗是獨立國家，因此無需設立安全區。

西方傾向報道塔利班的負面行為，並對其正面言行持質疑態度。這也象徵了西方不信任塔利班、相對否定的態度。（Getty Images）

塔利班亦嘗試與法國在內等國家爭取承認其合法地位，不過民眾始終對塔利班武裝份子的舉動感到憂慮，有獲美國資助的當地大學生由於沒法在撤離期限屆滿前離國，憂慮自己或成為塔利班報復對象；亦有曾與塔利班人員談笑風生的歌手突然遇害。

另外當地女性的待遇可能重返黑暗日子，就算有電視台女記者「破天荒」與塔利班發言人訪問，惟她最終都決定逃難出國。因此阿富汗新政權要獲得外界認同，看來仍有一段漫長的路要走。

阿富汗局勢：圖為8月29日，人們在阿富汗首都喀布爾國際機場附近居民區查看火箭彈襲擊現場。（新華社）

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