新冠肺炎丨專家：明年病毒恐升級至Covid-22　比Delta致命易傳播

英國《太陽報》報道，瑞士蘇黎世聯邦理工學院免疫學家瑞迪（Sai Reddy）警告，人們「必須為明年新出現、可能造成巨大風險的」新變種病毒做準備。他擔心現存Delta、Beta和Gamma等多種變異株結合成更強的病毒，「成為一種被稱為Covid-22的新變種病毒，可能比Delta病毒更致命，使疫情比現在所見還糟」。



瑞迪說：「如果這種變異株真的出現，我們必須盡早辨識它，疫苗生產商必須快點調整其疫苗。這種新變異株出現是巨大風險，我們必須為此作準備。」

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瑞迪表示，他將Delta變異株稱為「Covid-21」，但Delta或沒有出現幫助它逃過免疫系統的「逃逸突變」特徵，但在Beta等一些變異株有這種特徵，這可能會使疫苗效力降低。他說，這些變異株的遺傳特徵結合，不是會讓病毒更致命，就是會讓它們更容易傳播，或逃過免疫系統，這會是不久將來的問題。

瑞迪說：「Beta和Gamma變異株變得更具傳染力，或Delta發展出逃避突變時，會是疫情的下個階段。這將是來年的大問題。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】