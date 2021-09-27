害怕打針？美國研發3D打印「疫苗膠布」　無痛接種成真

說到打疫苗，最讓人恐懼的還是看見針筒，打針瞬間的痛楚。不過一個新發明或許可以改變這一切：美國一間大學發明了一個用3D打印而成的「疫苗膠布」，只要貼上，就能無痛完成疫苗接種。



新的「疫苗膠布」由美國北卡羅來納大學與史丹福大學研發而成。膠布利用3D打印技術製作，只有手指頭的大小。

膠布上是無數微米大小的刺針，這些刺針有足夠長度刺穿皮膚，並釋放疫苗進入人體。相關的技術早在上世紀90年代提出，但礙於製造成本及難度，至3D打印技術日漸成熟的今天，才取得突破。

圖為描述膠布上的刺針製作方法，取自刊載論文。（PNAS）

研究指出，經這方法注射的疫苗，可較傳統直接注射入肌肉的疫苗引起10倍的疫苗反應。意味只要更少劑量，就能達到免疫效果，同時說明為何一個手指頭的大小的疫苗膠布就足夠。

如此注射疫苗的方式的最大優點，是免去了傳統打針的痛楚和緊張，只要貼上膠布就完成無痛接種。而且膠布更省位置，方便儲存及運輸，同時施打方式容易，無需經專業訓練也能完成，更能廣泛推廣至世界各地，特別是物流運輸困難的貧窮國家。

相關論文已刊載在美國《國家科學院學報》月刊上。研究團隊現在研究製作新冠疫苗專用膠布，供未來使用。