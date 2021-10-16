黎巴嫩爆炸案觸發流血衝突　政經危機待爆彈倒數計時｜新聞背後

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）10月14日發行流血衝突，支持真主黨與什葉派「阿邁勒」運動的民眾反對調查2020年港口大爆炸的法官，軍方與武裝分子駁火，最少6人中槍身亡。從這件事不難看到該國政治與經濟的亂局，還有教派衝突的「身影」。它們組合起來就像一個未爆彈，隨時都可將這本已相當困苦的國家推向更可怕境地。



貝魯特2020年8月4日發生大爆炸，219人喪生，約7,000人受傷，逾25萬人無家可歸，數個旺區遭摧毀。國內人民稱貝魯特大爆炸為黎巴嫩版911，不過事件迄今未有任何人被追究責任，相關調查充滿爭議。

時任司法部長納傑姆（Marie-Claude Najm）希望進行國際調查，但遭其他高級政要反對。遇難者親屬和社運人士指，黎巴嫩政界領袖努力保護政客和官員免受審查導致調查受阻。

納傑姆任命法官比塔爾（Tarek Bitar）調查大爆炸事件，受害者家屬認為比塔爾盡職盡責且剛直不阿，但某些政治精英把他視為嚴重威脅。

黎巴嫩示威：圖為10月14日貝魯特示威現場，什葉派支持者為受傷抗議人士提供幫助。（AP）

權貴出手 調查受阻

不屬任何政治派別且從未公開露面或對傳媒講話比塔爾，一直秉辦案。他傳召某些政黨的政客接受訊問，其強硬立場導致數名前政府部長惹來反對，指責他有偏見。

前總理迪亞卜（Hassan Diab）、前內政部長馬什努克（Nohad Machnouk）、前財長哈利勒（Ali Hassan Khalil）及前公共工程部長Ghazi Zaiter等資深政客涉疏忽職守遭起訴。

所有人均否認指控並投訴比塔爾，調查2度被中止。不過最高法院駁回投訴並允許比塔爾恢復調查。

示威者要求法官離職

獲伊朗支持的黎巴嫩穆斯林什葉派政黨真主黨（Hezbollah）和盟友、伊斯蘭教什葉派政黨「阿邁勒」運動（Amal Movement）認為調查高度政治化，指責調查過分狹隘地聚焦於他們的盟友。

什葉派政黨組織支持者10月14日上街抗議，要求撤走比塔爾。

示威現場發生槍戰，6人死亡，32人受傷。「阿邁勒」運動和真主黨指控基督教派右翼政黨黎巴嫩力量（Lebanese Forces）發動襲擊。

黎巴嫩示威：圖為10月14日貝魯特示威演變致命衝突後，陸軍特種部隊士兵協助教師逃離校園。（AP）

經濟崩潰 政治混亂

對於一個旅遊與金融業合計佔該國2018至2019年本地生產總值（GDP）40%的國家，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情令本已脆弱得很的經濟更受重擊，更不要說2020年8月的大爆炸如何雪上加霜了。

黎巴嫩高度依賴進口，該國封城期間物價飛升，出現惡性通脹。該國約75%口活在貧窮線下，失業率飆升至35%。

黎巴嫩曾經過數十年經濟過度自由化，但如今它也嚐到苦果。任何全球或是本國動盪，都會讓它變得不堪一擊。

黎巴嫩2019年金融體系崩潰，貨幣貶值90%。政府為籌集資金，嘗試徵收WhatsApp稅。這項稅收惹起民怨，引發大規模示威。當時的候任總理哈里里（Saad Hariri）因此辭職。迪亞布2020年1月組成新政府、就任總理後不出一年，貝魯特便發生大爆炸。上述一系列問題更趨惡化。

迪亞布政府在大爆炸2天後宣布集體辭職，總統奧恩（Michel Aoun）授命前總理米卡提（Najib Mikati）組閣，時隔逾一年後，政府9月宣布米卡提（Najib Mikati）再度擔任總理，並就內閣人選達成共識。

黎巴嫩示威：圖為10月14日貝魯特市郊代希耶爆發示威期間，什葉派支持者為一名受傷男子提供幫助，一名男子負責掩護他們。（AP）

教派分裂

黎巴嫩人主要信奉基督教或伊斯蘭教。這2個宗教互相對立。自黎巴嫩獨立以來，這種教派政治分裂國家並助長內戰。

黎巴嫩政府在政治方面賦予各宗教團體代表權，3個最大宗教派系分別為馬龍派基督教徒、遜尼派穆斯林和什葉派穆斯林。

國會席位在基督教徒和穆斯林間分配，每個宗教的不同教派之間按比例分配。總統必須永遠是馬龍派基督教徒，總理必須是遜尼派，國會議長必須是什葉派。

黎巴嫩示威：真主黨領袖納斯魯拉10月14日在貝魯特市郊代希耶的衝突中喪生。圖為真主黨盟友、伊斯蘭教什葉派政黨「阿邁勒」運動的支持者參加納斯魯拉的葬禮遊行期間開火。（AP）

英國皇家國際問題研究所（Chatham House）中東與北非（MENA）項目總監哈提卜（Lina Khatib）表示，這種制度在共18個獲承認的宗教派別間造成根深蒂固的分裂，因爲每個教派的代表都利用自己在政府中的地位，為教派和自己的利益服務，而非國家利益。

貝魯特港口爆炸案調查遭到什葉派猛烈抨擊，但得到基督教派的廣泛支持，當中包括真主黨的主要基督教盟友奧恩。路透社引述政壇消息人士指，這是真主黨和奧恩的自由國民陣線（Free Patriotic Movement）間發生的摩擦。

對基督教政黨而言，這是個敏感議題。當中部分原因是，雖然許多穆斯林在大爆炸中喪生，但大部分實際損壞主要發生在基督教地區。