美國CIA公開招聘美籍「懂中文」職員　年薪最高可達134萬元

美國中央情報局（CIA）月初宣布成立「中國任務中心」（China Mission Center），專門關注中國和中國帶來的國安挑戰，如今也擴大招募懂得中文與中國各地方言的員工，年薪上看17.25萬美金（折合約港幣134萬）。



CIA日前宣布，設立中國任務中心的目的為「應對中華人民共和國帶來的全球挑戰，這項挑戰廣泛影響到本局的所有任務領域」。CIA局長伯恩斯（William Burns）強調，造成威脅的是中國政府，並非中國人民，成立此中心的目標是將CIA針對中國進行的工作合而為一。

圖為美國中情局在網站發布有關招聘分析方案學者的廣告。（美國中情局網站截圖）

此外，CIA也開放大批新職缺，召募律師、科學技術和武器分析師、參謀行動、電信技術等職員，除了必須年滿18歲以上、擁有美國籍或含美國籍的雙重國籍身份外，也要滿足不同的語言和技能條件。基本年薪從5.8萬美金至17.25萬美金。

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