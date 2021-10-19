威廉王子創立「為地球奮鬥獎」攜凱特頒獎　Emma Watson眾星撐場

英國威廉王子（Prince William）創立的「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）10月17日於倫敦舉行首屆頒獎典禮、五組獲獎人出爐，包括哥斯特黎加政府、巴哈馬企業的珊瑚替代計畫、意大利米蘭的食物回收中心等，每組獲獎人皆得一百萬英鎊獎金。



「為地球奮鬥獎」獎勵各種對抗氣候變遷的行動，分為五個類別，獲提名的機構超過七百五十個，由包括自然學家阿滕伯勒（David Attenborough）、女演員姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）和歌手夏奇拉（Shakira）在內的評審委員從十五名入圍者中選出得獎者，威廉王子與妻子凱特一同出席頒獎典禮。

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首屆得獎者包括資助國民保護熱帶雨林、修復當地生態的哥斯特黎加政府，專家認為此舉扭轉過去數十年來的濫伐，現在樹木數量增加一倍，獲得「保護並恢復自然風貌獎」。印度民間組織Takachar發明一項安裝在曳引機上的技術，可以將農業廢棄物轉化為肥料並減少百分之九十八的廢氣排放，拿下「清淨空氣獎」。

巴哈馬環保企業「珊瑚生命」以高科技珊瑚養殖場得獎，復育垂死的珊瑚礁，以特殊的水箱使珊瑚生長速度比平常快五十倍，抱走「海洋重現生機獎」。意大利米蘭的食物回收中心將本來會被丟棄的食物分發給有需要的人，獲得「打造無廢世界獎」。

泰國、德國和意大利合資的公司Enapter，發明能將可再生電力轉化為零碳排的氫氣的電解槽，獲得「修復氣候獎」。

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威廉王子表示「時間不多了，十年似乎不足以解決問題，但人類過去在面對無法解決的問題有著出色的表現」，並強調「我們活在人類史上最關鍵的時刻，未來十年我們選擇做或不做、將影響地球未來一千年的命運，未來由我們決定，只要我們下定決心，沒有什麼不可能」。

為了呼應獎項設立宗旨，凱特王妃穿着一套十年前穿過的粉紫色連身洋裝與會。這場頒獎典禮請來樂團Coldplay和歌手Ed Sheeran表演，英國知名演員愛瑪湯遜（Emma Thompson）和愛瑪屈臣（Emma Watson）也出席表達對氣候議題的關注。

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