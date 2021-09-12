新冠肺炎｜泰國研究取汗液作病毒檢測　稱準確率達95%成本更低

泰國除了培養「嗅探犬」聞出新冠病毒外，在首都曼谷從這週起，研究人員開始在市場針對行人篩檢新冠病毒，不過檢驗方式也非常特別，他們汲取民眾腋下排出的汗，再用一台隨身攜帶型的檢測機器來篩檢此人是否感染病毒，雖然目前還在試驗階段，但據研究者表示這種檢測方式準確率可高達95%，而且檢測成本還不高。



《法新社》報道，泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）研究員 Chadin Kulsing 表示，「新冠病毒確診者會分泌一種特殊的化學物質」。因此他們研發出攜帶型的檢驗儀器，以檢測出確診者汗液中某些細菌產生的特定氣味。

「汗液」檢測儀器。（圖／twitter@DhakaTribune）

據Chadin Kulsing透露，用這種攜帶型儀器就能省去將病毒帶回研究室解析的手續，因此在檢測方面能用更低的成本來達到相同目的，而且儀器準確率可達95%，在未來利用這種方式將能帶來大大的便利性。

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至於檢測方法，受試者將棉花棒放在腋下15分鐘，再將其放入玻璃瓶中並用紫外線殺菌，接着技術人員抽取樣本解析結果，只要大約30秒就可以輕鬆完成檢測。接受測試的民眾表示，汗液檢測過程比使用插鼻子的PCR檢測方式還輕鬆；市場中一名賣西瓜的小販也搞笑表示，等待結果的時間還能拿來繼續工作，非常方便。而且透過這種攜帶式儀器，民眾不必再大老遠地跑到PCR（核酸）檢測會場，大大幫助節省時間。

另一方面，報道稱泰國正爆發第3波嚴重疫情，在9日新增了約1萬6000人染疫，總確診人數已經接近134萬人。

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