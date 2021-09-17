泰國兩和尚拍檔直播棟篤笑爆紅　講佛學兼諷刺時事　學歷同樣亮眼

泰國和尚講述佛法不稀奇，但能在Facebook直播邊講道、邊說脫口秀，甚至評論政治，逗得網友哈哈大笑的恐怕只有來自曼谷蘇通寺（Wat Soithong）的這兩位和尚。佛法脫口秀爆紅，和尚雙人檔幽默又擁多個學位，引發網友熱議。



臉書談佛法不忘針砭時事 瞬間竄紅

根據《泰國公共電視台》報道，和尚普拉旺（Phra Maha Praiwan）和松蓬（Phra Maha Sompong）近日透過臉書直播講道，兩人淺顯易懂的說明方式，加上不時幽默地討論當今泰國政治議題，顛覆了宗教佈道往往莊嚴乏味的印象，引發網路間現象級討論，直播有超過20萬人線上收看，普拉旺的YouTube頻道也獲得大量訂閱。

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擺脫講道乏味印象 和尚雙人檔幽默又擁多個學位

雖然最近臉書直播讓兩人爆紅，但普拉旺和松蓬早就經常出現在熒光幕前，也會大方公開露面，而且兩個人都熱衷討論社會熱議時事——當然也包括政治。兩位和尚最明顯的共通點就是講道幽默，過程從不乏味或是讓人難以理解。普拉旺和松蓬都出家超過10年，普拉旺在摩訶朱拉隆功大學（MCU）完成佛教碩士學位，之後在藍康恆大學（Ramkhamhaeng University）獲得法律學士學位，他目前正在摩訶朱拉隆功大學攻讀和平研究博士；至於松蓬則是在摩訶朱拉隆功大學獲得哲學學士學位，之後則完成了法政大學社會科學碩士學位。

普拉旺小學畢業就出家 學霸經歷吸睛

普拉旺今年30歲，出生於尖竹汶府，他在小學畢業後就出家，在素可泰府當小沙彌，並在18歲時達到巴利文佛學檢定7級，之後他到了曼谷蘇通寺深造，成為素可泰府第一位達成巴利文佛學9級檢定（等同學士學位）的沙彌，在20歲時被泰王任命為和尚。大約四、五年前，普拉旺獲邀參加電視台一場新聞脫口秀，他在電視上通俗易懂的講道方式，首次引起泰國民眾關注。之後在新冠肺炎（COVID-19）期間，他將收到的捐款拿來援助多個社區。目前他的臉書已經有180萬名粉絲，也有經營YouTube頻道。

松蓬寫書上電視 廣受佛教學生及勞動階級歡迎

松蓬今年42歲，出生於猜也蓬府，於1998年出家，之後完成巴利文佛學7級檢定。松蓬因為擅長說笑話且講道幽默，實際上比普拉旺更早出現在鏡頭下，時常出現在包括「佛法傳遞」（Dhamma Delivery）等電視節目中，也撰寫了幾本講述佛法的書，有不少信眾追隨，尤其吸引佛教學生及勞動階級。

直播內容引發爭議 眾議院要求兩名和尚出面作證說明

不過對於評論家而言，普拉旺和松蓬的行為是對佛教的輕蔑，倆人比起和尚反倒更像是喜劇演員；泰國憲法維護協會秘書長西素萬（Srisuwan Janya）就表示對兩位和尚行為非常憤怒，將要求泰國管理和尚的機構「僧伽最高委員會」（Supreme Sangha Council）採取行動。根據《曼谷郵報》報道，泰國眾議院的宗教、藝術和文化委員會在9日要求普拉旺和松蓬就臉書直播內容出席作證。松蓬表示，經雙方協議，委員會小組和他都同意，未來講道佛法的部分應該要佔70%內容、幽默成分應該只佔30%，只有剛開始時可以比例各佔一半來吸引觀眾。

雖然創新講道引發各界不同看法，普拉旺和松蓬利用社群媒體接觸年輕族群信眾，並在講道中穿插最新時事及流行詞彙。對於普拉旺和松蓬的支持者來說，這兩位和尚正為古老的傳統佛教，注入新的活力及生命力。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】