艾力寶雲槍擊案｜為何道具槍也能傷人　空包彈不等於零殺傷力

美國知名演員艾力寶雲（Alec Baldwin）在10月21日驚傳拍攝期間，不慎使用道具槍誤殺女攝影指導，導致一死一傷。事件懷疑是因道具槍裝有實彈，導致拍攝時發生意外。

電影拍攝雖然會使用道具槍，但為求真實這些所謂的「道具」，也有一定的殺傷力。



在電影中使用道具槍，可以是由完全的塑膠模型，到真實但被改造成無法發射的槍械。但在拍攝電影時為求迫真，這些道具槍一樣會發射子彈，只是發射的都是空包彈。

所謂空包彈是沒有彈頭，但留有彈殼及火藥的子彈，發射時同樣會產生後火花、巨響及後座力，因此很合適拍攝電影。

圖為10月23日，美國新墨西哥州阿爾伯克基，在槍擊意外中逝世的攝影指導Halyna Hutchins，舉辦了追思會。（Reuters）

不過，這些沒有彈頭的空包彈依然有傷害力，特別是在電影拍攝時為增加特別效果，可能特別加入粉末或充填物，大量的灰塵和碎片仍會從槍的末端射出，對近距離的人可造成一定傷害。

同時隨着使用槍械的口徑愈大，使用火藥愈多，造成的風險也會增加。因此在電影拍攝時必須要有專業人員在場，作風險評估及安全指導。

即使有CGI但還是會使用空包彈

專業槍械教練兼槍械安全協調員布朗（Dave Brown）2019年在《美國電影攝影師》雜誌撰寫文章，說明今天的電腦特效的水平增加，利用CGI技術可以模擬真實的槍械射擊效果，但人們還是會用道具槍發射空包彈。

「原因很簡單，我們希望場景看起來盡可能真實，我們希望故事和人物可信。」

目前未知為何艾力寶雲會裝上實彈，事件仍在調查中。