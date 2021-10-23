艾力寶雲槍擊案｜美女攝影師死前影片曝光　喪命現場含笑策馬奔馳

荷里活男星艾力寶雲（Alec Baldwin）原本正如火如荼地拍攝新電影《Rust》，怎料使用道具槍的過程中，誤殺美女攝影師哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins），震驚演藝圈。



隨著哈里娜哈欽斯的最後身影曝光，許多人都湧入她的IG悼念，導演James Cullen Bressack則難過地說：「我會想念妳的，我的朋友，這實在太令人震驚了。」

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外媒稍早曝光了命案現場，一棟建築物搭建在一片黃土中，四周已經被用黃線圍了起來，對比哈里娜哈欽斯2天前PO出的騎馬畫面，似乎是在同個環境，當時的她還對著鏡頭露出甜美笑容，沒想到2天後喪命於此。

導演James Cullen Bressack在推特哀傷地說，日後除了使用空氣槍和橡膠子彈，他再也不會使用真槍，這是一場不該發生的悲劇，他至今仍不敢相信，「一切都搞砸了」，顯見他震驚又難過的心情。

事實上，艾力寶雲是不少電影的熟面孔，參與過《摘星奇緣》（Notting Hill）、《珍珠港》（Pearl Harbor）、《娛樂大亨》（The Aviator）、《職業特工隊：叛逆帝國》（Mission: Impossible – Rogue Nation）和《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible – Fallout）等知名電影的拍攝，如今傳出誤殺攝影師的消息，讓外界相當擔心他的未來動向。

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