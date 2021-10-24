艾力寶雲槍擊案｜即使不涉刑事　身為製片人恐面臨巨額民事賠償

荷里活著名演員艾力寶雲（Alec Baldwin），10月21日在拍攝電影《Rust》時，意外槍殺女攝影指導，導致一死一傷。艾力寶雲或許不會因此承擔刑事責任，但恐怕將面對巨額民事賠償。



艾力寶雲作為電影的製片人兼當事人，不可能脫離法律責任。但是事件還有很多懸而未決的問題需要確定，包括是扣板射擊還是意外走火，以及兩個人是如何被道具槍擊中的。

據當地媒體報道，目前消息指出艾力寶雲當時被告知，手中的道具槍內裝的僅是空包彈。電影的副導演將道具槍交給艾力寶雲時，同樣不知道槍內裝有實彈。空包彈沒有彈頭，在拍攝電影時經常使用。

圖為10月22日，為於美國新密西哥新片「RUST」拍攝的片場。（Reuters）

荷里活新聞網THE WRAP引述卡普蘭馬里諾律師行（Kaplan Marino），辯護專門律師卡普蘭（Richard Kaplan）表示如果艾力寶雲或其他人疏忽大意，提出民事訴訟是輕而易舉的事，這可能性亦非常高。但在刑事犯罪方面會顯得慎重：「只有當某人不顧後果地疏忽大意，才會有刑事後果。例如將孩子獨留車箱，或魯莽駕駛，才會出現刑事疏忽指控。目前事件言之過早。」

卡普蘭提出一個可能，就是艾力寶雲是在非電影拍攝時候，因開玩笑而開槍，那才會有機會陷入刑事指控。

洛杉磯人身傷害律師卡斯托迪奧（Miguel Custodio）表示，事件責任肯定會指向電影製作公司和道具管理人：「艾力寶雲作為演員，他可以沒有責任，因為你獲得一支道具槍，而你相信道具管理人員已檢查槍械。不過艾力寶雲同時作為製片人，任何訴訟都可能提到他。」

卡斯托迪奧相信，死者家人提出的任何民事訴訟，都可能要求巨額賠償。

圖為10月23日，美國新墨西哥州阿爾伯克基，在槍擊意外中逝世的攝影指導Halyna Hutchins，舉辦了追思會。（Reuters）

前聯邦檢察官拉赫馬尼（Neama Rahmani）則表示，此案件即使會受到刑事指控，亦不太可能指控謀殺：「謀殺指控需要有殺人意圖，目前沒有證據顯示艾力寶雲想殺人，所以較有可能是指控過失殺人。有報導指道具槍內裝有實彈，若屬實那是嚴重疏忽。誰替這把槍上膛，誰就要負責。」

拉赫馬尼稱若艾力寶雲不知道槍內裝的是實彈，那他可以無須負上責任，所以重要要看是誰把實彈裝在槍中。但他亦指出即使是空包彈，近距離射擊還是很危險，因此還要進一步調查。