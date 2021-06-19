香港一代攝影師拍下港產片流金歲月　50+張黑白照背後藏時代縮影

撰文： 一条 最後更新日期： 2021-06-19 23:30

《流光·飛影》香港電影主題攝影展早前在廣州開幕，一組80年代的黑白舊照引發了熱烈討論，成龍、劉德華、林青霞、王祖賢等巨星，展現了極少見的青澀模樣。

照片的拍攝者叫盧玉瑩，曾是香港電影圈的名人，人人都知道這位「盧小姐」，成龍、施南生等親密朋友叫她「阿盧」。拍照片對她而言是順手而為，拍完後她甚至沒有保存底片。在徐克的提議下，照片才得以出版為攝影集《電影人》，三次上市都被一搶而空。

展覽開幕前，一條和盧玉瑩遠程連線，聽她講述了大明星們幕後的故事，以及香港電影的黃金時代。

自述：盧玉瑩 ／撰文：魯雨涵（一条）／責編：石鳴（一条）

4月24日，《流光 · 飛影》2021香港電影主題攝影展在廣州開幕。展覽開在廣州購物商場K11，無需門票，又正值週末，吸引了大批好奇的路人觀眾，把展覽現場擠得滿滿當當。

引人駐足的是一組黑白照片：正在擦掉下眼線的林青霞，雙手托腮的徐克，半身站在泳池裡的王祖賢……一位觀眾很形象地分享了自己的觀展體驗：「看到一張照片，這個男的隨地一坐好帥，定睛一看，原來是劉德華！」

她攝下了香港電影最金光璀璨的時代！點圖放大看林青霞、徐克、王祖賢等的攝影照👇👇👇

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這些照片背後的攝影師叫盧玉瑩，她1949年出生在香港，23歲開始接觸攝影，自學成才，成為當時香港文化圈、電影界一個響噹噹的人物，也是香港電影崛起的見證者。第一屆香港電影節金像獎在1982年舉辦，盧玉瑩正是倡議者和創辦者之一。

回憶當年，盧玉瑩形容所有人都處在一種「搏殺」的狀態，工作是拍電影，腦子裡想電影，一坐下就是聊電影：「大家都覺得，一定要抓緊那個時機，現在不做就來不及了。」

「那真是香港電影人的黃金時代。」她感歎說：「電影界、文化界、傳媒界、電視界全部打成一片，不是好朋友都要變好朋友。」在尖沙咀，她的朋友開了一個酒吧，有東西吃，擺滿了明星的照片，記者發佈會、電影開幕式等等很多活動都在那裡舉辦，夜夜笙歌：「你在那裡能見到所有人，鬧哄哄一片。」

新片上映，她和朋友們習慣去看首映的午夜場：「去之前一定要約吃飯，也約在那裡。」

午夜場是一件很熱鬧的事情：「是我們香港電影生態的一個特色來的」。通常安排在週五或者周日晚上十一點半：「大的電影院全都要安排午夜場，年輕人都要去看午夜場電影，所有人搶票看，場場爆滿。影院門口堆滿了小販，整個香港城燈火通明，就像不夜城一樣。電影結束之後，你要打車，幾個小時你都坐不到計程車。」

看完首映場，盧玉瑩的導演和、演員朋友們都聚在一起聊感想，聊觀眾反應，哪裡喜歡，哪裡不喜歡，馬上回剪輯室修改。

她自己有參與辦一本雜誌《電影雙週刊》，內容有採訪，有翻譯，有影評，有學術研究：「其實我們辦雜誌，也是學習外國一兩本電影雜誌，目的是想推廣香港電影文化和知識。」

她形容這是一本「同人雜誌」，來貢獻文章的都是當時文化界的活躍分子、知識份子、文藝青年，沒有稿費可收的，旨在實現理想。大家琢磨著，既然是一本雜誌，就需要圖文並茂，文字的內容有了，還差。正好盧玉瑩有相機，就把拍的這個任務交給了她。於是就有了我們今天看到的這一批珍貴的照片。

因為當時經濟條件限制，《電影雙週刊》只能黑白印刷。為了配合印刷出版，盧玉瑩便集中黑白拍攝。照片一拍出來就很受歡迎，國內外的報刊雜誌都要競相要去刊登。

拍這些照片對於盧玉瑩而言是副業，沒有收入，全靠業餘時間去完成。1983年，她因個人原因而停拍《電影人》，錯過了很多後起之秀：梅豔芳1984年憑藉《緣分》一片獲得金像獎最佳女配角，梁朝偉1986年出演《地下情》提名金像獎最佳男主角獎，張國榮在80年代後期退出歌壇投入電影界發展……

她在採訪中坦言，她曾經以為會有很多年輕人接任她繼續拍攝《電影人》的主題：「如果我霸佔這個位置，這些年輕人就永遠沒有機會。」但是沒想到，後面就沒有人像她一樣專門拍攝電影工作者了。

對於盧玉瑩來說，事隔三十年：《電影人》系列突然走紅純屬意外。然而，看到現在的人們都很喜歡這些照片，她也很高興：「我們這一幫人，做的這些事情，還是有其價值的，如今想起來，付出了那麼多也不後悔。」

以下是她的自述：

盧玉瑩（一条授權使用）

為了拍一張照片，一等就是一晚上

我是1979年開始給香港《電影雙週刊》拍這些照片的，一直拍到1983年。5年時間，拍了將近200位香港電影人。很多我拍的電影導演和、演員，雖然現在是大姐大、大哥大，當時其實都還是剛出道的新人。

大多數照片我都是在片場拍的，藏身在暗黑的角落裡等候機會，為了拍一張照片常常要等很久，等一整個晚上，等到天亮都有。

林青霞（一条授權使用）

林青霞，大美女，那時候已經很出名了，拍她的那個晚上我很倒楣，基本上白等了一晚，天已經快亮了，我已經做好一無所獲的準備。她準備去卸妝，也很奇怪，那時候不像現在這麼豪華，這麼奢侈的，她連個助手都沒有，也沒有那種很豪華漂亮的私人化妝車，她就走進一輛髒兮兮的麵包車裡面就開始卸妝。

這對我來說簡直是機會難得，你知道麵包車門很窄，很難擠身而入，幸好我個子比較小，一閃身就進到裡面，立刻按下了快門，她都沒來得反應就被我拍下來了。

王祖賢（一条授權使用）

有一次剛好在片場碰到王祖賢，真是美得不得了，她剛好在拍《打工皇帝》，很隨意的，在一個游泳池旁邊，等著上場，我就順手拍了下來。男孩子很喜歡這張照片，驚為天人。

許冠傑（一条授權使用）

當時在拍《打工皇帝》的還有許冠傑。他很介意相片出來的效果是什麼樣的，所以拍他很難的，我又不想要去拍他演戲的表情，就只能等了。

他這個人很認真的，為了上鏡時身材好看，只要一停機，他就開始健身，不停地做運動。所以我是等到在他毫不做作、毫無覺察的情況下，捕捉到了他那種對工作的投入。你很少見到許冠傑的照片是不笑的，他一對著鏡頭就會展現他燦爛的笑容，但這張他是沒有笑的。

惠英紅（一条授權使用）

那時候邵氏片場是香港最大的，我經常進到裡面等機會。有一次，我一轉頭就看見一個小女孩，就是惠英紅。現在當然是叫她「紅姐」了，但1981年的時候她才21歲，我們都叫她「小紅」。

我很瞭解當時的邵氏片場，那是一個男人的世界。我看見她，心裡就「哎呀」一下，很同情她。周圍都是男人，就她一個女孩子，你能想像到當時的壓力和困境是什麼樣的。

其實當時她已經提名了（第一屆香港金像獎）最佳女主角，演技受到了很多人關注。所以當時大家看到照片裡她的神態，是很奇怪的。我也不知道為什麼，不自覺地就用一個俯角去拍她，她那個迷茫的眼神，就是在等著拍電影。

劉德華（一条授權使用）

還有劉德華。1983年他真的年輕，才22歲，拍完《投奔怒海》之後大家對他另眼相看。突然受到那麼多關注，他有段時間對自己的演藝前途是有點迷茫的。

當時在中環的一幢大廈上面， 我看到他坐在窗臺上，俯身看下面的高樓大廈。一個年輕人，面對香港這座繁華的城市，還有自己未來的前途，迷茫的神情都出來了。我故意把他拍得很小，好像中學生一樣，初出茅廬，不知所措。聯想到他當時的遭遇，也是很自然的。

成龍（一条授權使用）

最特別的，我想應該是成龍那張。成龍這麼認真、沉著的一個人，很少給人看見這樣一種面貌。而且我拍得他很靚，像雕塑一樣。

當時他拍的是什麼電影我忘了，我只記得那天他又要做導演、又要做、演員，很可惜那天晚上拍得很不順利，搞到很晚，成龍就發了脾氣。我也很少見到他那麼生氣，突然他就掉頭自己走了出去。

我馬上就跟上他。他去了片場的角落裡面，黑得不得了，他就自己坐在那發脾氣，一邊想該怎麼解決問題。他的手臂，他的面容，三角形的構圖都有了，光線也剛好，我馬上按了快門。然後我就收工了，那天晚上我只拍了這一張照片而已。

恬妮、80年代知名豔星，演過《雪娘》《金瓶雙豔》（一条授權使用）

我鏡頭下的明星，都不像「大明星」

那個年代文化圈和電影圈都知道我這個人，是「來拍照的盧小姐」。我去電視臺、電台，他們都認得出我，知道這個人又來拍照了，自然就開綠燈，給方便，隨便我進出。

至於去片場就更加容易了，只要和製片打聲招呼就沒問題了。大家都很配合，馬上就會告訴你時間、地點、拍攝安排，甚至有些如果在很偏僻的地方，還會派車來接你。

我的照片都不是擺拍的，因為一擺拍，他們的明星范就出來了。我不想要那種大明星的樣子，我就要他們最自然的狀態。

狄龍（1980）（一条授權使用）

狄龍這張，他手上的照片是我叫他拿著的，是掛在牆上的黑白海報，有半人這麼高，很重的。我叫他取下來，在家裡扛著走。一直動，他就沒得擺造型了。

當時很多電影界的人開會啊，聊天啊，見人啊，都在麗晶酒店，鍾楚紅的照片就是在那裡拍的。

鍾楚紅（1983）（一条授權使用）

那晚我們都在聊天，很relax，紅姑坐在我對面。她當時已經拍了4部電影，發展很順利，但是在各位電影界人士面前，她知道自己要學的東西還有很多，就像一個乖學生專心聽講。

導演李翰祥（1981）（一条授權使用）

李翰祥的那張照片很少有人注意到，但我自己很喜歡。我拍他的時候，他已經是一個很成功的大導演了，是非常有發號施令的氣場的。

在這張照片裡，他站在一堆臨記（臨時、演員）旁邊，中間又有舞臺的感覺，像是擺拍。其實他是在指揮拍攝，準備叫：Camera（開機）！

導演楊凡（1984）（一条授權使用）

導演楊凡那張，是我們在他家聊天時拍的。不知道你們有沒有注意到，他後面那張畫是張大千的畫，他坐的姿勢，不自覺地和畫裡的女士的姿勢是一樣的。我發現這一點之後，馬上就趴低，拍了下來。

麥嘉（1982）、第2屆香港電影金像獎最佳男主角，出演《最佳拍檔》，執導《難兄難弟》（一条授權使用）

很多人的氣質都很特別。比如麥嘉，你看他的樣子覺得他很幽默，其實他一點也不幽默。你說他很兇猛，他又不是兇猛的。反差可以很大。

導演唐書璿（1978）（一条授權使用）

唐書璿，我們開玩笑說她是香港的嘉寶，因為她有那種特殊的貴氣。她說話輕言細語，很美麗溫和的一個人，照片比她本人差多了。

洪金寶（1982）（一条授權使用）

洪金寶，他其實氣場很強，但是我拍的那張照片裡他是沒氣場的，收斂起來了。他從小就要做大哥，他也很累呀，可不可以一分鐘不做大哥呢？我拍照的那一瞬間他就可以不做大哥，不需要背負這些東西，肩膀都放鬆了，好正啊。

曾志偉（1982）（一条授權使用）

（曾）志偉也是，別看他現在是大哥大，其實他這個人很可愛的，就像小朋友一樣。所以我特意拍出了他那種很天真、很害羞的樣子，不是一個很powerful的電影人。

關德興（1980）（一条授權使用）

關德興永遠都是很硬漢的形象，很少出現放鬆的樣子，我都不能想像他進衛生間的時候是什麼樣的。終於等到他坐下來休息，完全進去到自己的境界裡面：「我不是你們的關德興，我就是我」。

他坐在沙發上，旁邊掛著書法字，他又穿著唐裝，這些元素豐富了這張照片，我們文化傳統的重量，全都聚集在這張照片裡，哇靚得不得了。

拍照前，我不和被拍的人聊天。對於有些人來說，聊天引導可能是一招，但我儘量不用。我是覺得，其實你跟我聊天，你已經被我賄賂了。我還是想儘量保持你原初最本真的那個樣子。

午馬（1982）（一条授權使用）

鏡頭對得近些、再近些

我其實沒有專門學過攝影。1970年代初，香港的經濟還沒有那麼發達的，生活也不富裕，也沒有什麼課程或者學校專門教攝影。在這種情況下，我只能自己摸索，拿著一台萬達的單反相機，玩一點黑白洗印。

盧玉瑩另一個知名的攝影專題《美麗的中國人》，都是在內地拍攝的黑白街頭人像（點圖放大瀏覽👇👇👇）

我的風格是街頭式的，不是沙龍式的。沙龍取向的攝影比較喜歡拍室內，很講究燈光等等。但我喜歡鏡頭很近的，黑白的，顆粒很粗的，不喜歡柔和的，比較喜歡強烈對比的效果。

我拍照片像是打遊擊一樣，要又快又准。我用的是28mm的鏡頭，要離得很近地拍，沖到他們面前，一按相機，按完就走。

蕭芳芳（1980）（一条授權使用）

蕭芳芳那張，那天她對鏡頭很敏感，因為當時她的皮膚有點問題。我到現場時，她正在化妝，對她來說是最緊張也最困難的時刻。

她那麼聰明的人，當然知道我在拍照了。幸好我這個人就小小一隻，穿衣服又不突出，存在感就很低。等到一個合適的時機，她已經忘記化妝品對皮膚不好這件事了，最專注、最專業的精神，我就捕捉到了。

她其實是很愛漂亮的一個人，平時跟我們吃完飯要拍照的時候，她都要馬上補補口紅才拍的。所以我拍這張照片也很險的，如果我拍得不好，登了出來，她可能會很生氣，罵我也不一定。

盧燕（1978）（一条授權使用）

這麼多年來我也是很走運，從未遇過有人因為我的照片來興師問罪。唯獨拍盧燕那次是很危險的，盧燕姐姐給了我臉色看。

我拍她的時候，她已經是國際大明星。你知道，女明星上了年紀以後，你離那麼近拍她，她就很反感，諸如此類。所以她有點兒不耐煩，不想被我拍。

我拍她的那一次是在化妝間，當時我都準備放棄了，但是等准一個機會，趁她在專心化妝的時候，嗖地一下子躥到了化妝台底下，舉起相機沖上去就拍了一張。

女人最討厭的就是從下面拍她了，但是因為她本身的氣場就很強，完全拍出了一個天王巨星的樣子，我覺得那張照片很漂亮。我拍了就走了，她想罵我我就聽不到。

林子祥（1981）（一条授權使用）

另外很好笑的是林子祥那張，也是機會難得。我記得是在片場，當時他在拍《我愛夜來香》。

其實那天晚上我不是特意去拍他的，偶然看到他竟然赤裸上身，就穿著內褲，在臨記身邊等著進場拍電影。哇難得機會看到他這麼放鬆，沒有防備地，那一霎那我就拍下來了。

這件事我都沒有考慮到後果。因為林子祥當時是個歌星，他的唱片公司很保護他的形象。但我那時候很任性，做了自己想做的事，就不會顧及後果。幸虧刊登之後沒有出事，也算是幸運。

香港金像獎是我們開始辦的

這些照片最初是為《電影雙週刊》拍的。1979年，我們一群喜歡電影的年輕人，為了推廣香港的電影文化，自己掏錢辦了這本雜誌。

當時香港電影正在走向全面輝煌的前夕。大家都覺得一定要抓緊機會，齊心協力，互相幫忙，都沒空想其他的事情，一坐下就在講電影，講票房，講製作。

1982年，因為想讓別人肯定香港電影的水準，我們就學習外國的奧斯卡，大膽地辦了一個「香港電影金像獎」，也就是現在的「金像獎」。我們雜誌拉攏了所有香港的影評人幫我們寫影評，他們這一群人是最有資格去評選電影的，推動力和影響力也是相當之大的。

我們在雜誌裡開了一個專欄《曝光人物》，每期介紹一個電影工作者，把他們的專業精神展現出來。「曝光人物」這個欄目名稱和我的攝影風格也很貼切。

那時候的氣氛很好笑的。我們是雙週刊嘛，每兩個星期出一期，每一期出來之前，大家就都很緊張，不知道這一期是要「曝光」誰，最後變成了圈內一個好玩的談資。

每一期決定拍誰，也是要看天時地利了。一方面看我的時間撞不撞得上，因為我還有正職工作的，辦雜誌只是免費幫忙。有時候像他有了新電影要上了，我就儘量配合一下，也都不是提前決定的。

許鞍華（1979）（一条授權使用）

許鞍華是我們這個欄目拍的第一個人。那時候她剛完成了一部作品《瘋劫》，一下子成為備受矚目的新晉導演。我們瞭解到許鞍華很怕被拍照，很害羞， 我想了很久終於想到了一個合適的地方，就是香港電車的上層。

我約了她淩晨去上環，上了一輛電車的上層。我讓她獨自坐在那裡，你不理我，我也不理你，一直等，等到她的精神狀態是我最喜歡的，就拍到了你們看到的這張照片。

我這個人是很公平的，既然要拍電影工作者，我就希望把每一個崗位都介紹給人認識，剪輯、配樂師、美術指導、道具、燈光……我都有拍，讓大家知道電影不是只有明星。在《曝光人物》那一頁上，我們還會印上他的名字、職位、有什麼作品。

當時人們看電影還不會去瞭解幕後工作者，不知道原來好電影要聽音樂的，或者要靠剪輯的。我們引導大家去瞭解。

我們辦這個雜誌三元一本，但是銷量慘澹，那時候香港喜歡電影又肯花錢的人不多。我們的工作環境很惡劣的，辦公室一開始在灣仔的一所舊房子裡，髒兮兮的，後來搬去銅鑼灣。到1983年，我自己就沒有空再拍照了。

徐克和施南生很喜歡《曝光人物》，閒時喜歡把《曝光人物》鋪放在一起來看。有一次施南生提議集結成書，便成為「電影工作室」第一本出版的書籍：《電影人》。第一版只印了1000本，很快就賣完了。

我自己是不太介意這種東西的，但是出了《電影人》之後我很感慨。這些照片原來對那些業內的人意義是這麼重大的，他們很高興有一本這樣的書，或者有自己的照片保留下來。

很可惜的是香港後來還出了這麼多優秀的電影人，我都沒有機會給他們拍照。

其實我都很久沒看這些照片了，我是一個喜歡往前看的人，過去的事情就算了。有這次的機會（指2021香港電影主題攝影展），讓我有機會回顧這些照片，我看了一下又很開心。好像我的晚年突然不淒涼了，突然豐富起來。

你問我這本雜誌成不成功？看從什麼角度說了。站在香港的電影文化史上來說，金像獎都是它裡面的人辦出來的，那你說它重不重要。

作為一個曾經為香港電影的發展投入工作過的人，我想我們這一幫人應該都不會後悔，對於我們曾經做過的事情，拍過的照片，寫過的稿子，都是不後悔的。這是我們對電影的那一份熱誠吧。

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