艾力寶雲槍擊案｜警方：涉事手槍發射實彈　 劇組處理武器有鬆懈

荷里活男星艾力寶雲（Alec Baldwin）日前拍戲期間，其使用的道具槍意外槍殺攝影師哈欽斯（Halyna Hutchins），導演索薩（Joel Souza）亦告受傷。美國警方10月27日表示，涉事手槍當時發射的子彈是實彈，並指電影公司處理武器方面有鬆懈情況。



美聯社報道，新墨西哥州聖達菲縣（Santa Fe County）警長門多薩（Adan Mendoza）27日在簡報會上表示，警方到西部電影《Rust》片場內發現500發子彈，當中包括空彈、假彈及實彈，當局會安排化驗，但目前要務是找出這些子彈出現在片場的原因。

他認為當地電影業界近來都有安全記錄，但覺得《Rust》的劇組人員處理道具武器方面顯得有點鬆懈，因此業界及新墨西哥州政府有需要處理這些安全問題。

圖為2021年10月21日，荷里活演員艾力寶雲接受美國新墨西哥州聖菲縣的問話之後現身外面的停車場。（AP）

對於事發情況，當局證實沒有意外一刻的片段，但調查人員推斷艾力寶雲發射一發實彈，並在意外場尋回相信是彈殼的物體。目前已經將它送往化驗，判斷是否從涉事柯爾特左輪手槍發射。

同場的檢察官卡馬克-阿爾特維斯（Mary Carmack-Altwies）則形容案件非常複雜，因此需要更多時間研究和分析，之後才判斷案件是否符合刑事疏忽罪的標準。