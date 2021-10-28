艾力寶雲槍擊案｜警方：涉事手槍發射實彈　 劇組處理武器有鬆懈

荷里活男星艾力寶雲（Alec Baldwin）日前拍戲期間，其使用的道具槍意外槍殺攝影師哈欽斯（Halyna Hutchins），導演索薩（Joel Souza）亦告受傷。美國警方10月27日表示，涉事手槍當時發射的子彈是實彈，並指電影公司處理武器方面有鬆懈情況。
美聯社報道，新墨西哥州聖達菲縣（Santa Fe County）警長門多薩（Adan Mendoza）27日在簡報會上表示，警方到西部電影《Rust》片場內發現500發子彈，當中包括空彈、假彈及實彈，當局會安排化驗，但目前要務是找出這些子彈出現在片場的原因。
他認為當地電影業界近來都有安全記錄，但覺得《Rust》的劇組人員處理道具武器方面顯得有點鬆懈，因此業界及新墨西哥州政府有需要處理這些安全問題。
對於事發情況，當局證實沒有意外一刻的片段，但調查人員推斷艾力寶雲發射一發實彈，並在意外場尋回相信是彈殼的物體。目前已經將它送往化驗，判斷是否從涉事柯爾特左輪手槍發射。
同場的檢察官卡馬克-阿爾特維斯（Mary Carmack-Altwies）則形容案件非常複雜，因此需要更多時間研究和分析，之後才判斷案件是否符合刑事疏忽罪的標準。
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