與女遊客困30米高空　美飛索職員怕2人太重　為救她放手摔死自己

美國加州一名女子在波馬谷（Pauma Valley）玩高空飛索時，人還沒站穩便滑了出去，男工作人員羅梅羅（Joaquin Romero）見狀想拉住她時也跟着滑到溜索上，2人一同受困30米高空，他擔心繩索無法承受2人重量，為了救人竟然放手，不幸摔死自己。



事件發生在上月30日下午，來自河濱郡（Riverside County）班寧市（Banning）的34歲男子羅梅羅，當天在La Jolla Zip Zoom Zipline公司經營的高空飛索設施工作時，為了救一名不小心滑落到繩索上的女子，而不幸犧牲自己性命。

目擊者表示，女遊客不小心滑到溜索上時，羅梅羅立即抓住她的安全帶，想要把人固定在平台上，可是自己也被拉了下去，後來他為了救人決定勇敢放手，女遊客最後沒有受傷。

消防人員後來趕到現場，使用繩索與救生吊籃好不容易把重傷的羅梅羅救起，並以空中直升機緊急送到醫院，然而從30米高處墜落導致他全身多處重傷，最後不幸於本月1日去世。任職公司發表聲明對不幸事件表達哀悼，也將全力配合當局調查。

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