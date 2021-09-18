英國王室︱查理斯憶述與父親最後對話　菲臘親王幽默本色不改

英國傳媒9月17日報道，英國廣播公司（BBC）即將播出新的英國王室紀錄片，王儲查理斯（Prince Charles）受訪憶述自己與父親的最後通話，時間為菲臘親王（Prince Philip）離逝前一天，內容正是談及菲臘親王100歲生日的賀壽計劃。菲臘親王向來說話直率又愛開玩笑，在這次對話中，他也繼續展示幽默一面。



這套紀錄片名為《Prince Philip: The Royal Family Remembers》（菲臘親王：英國王室回憶，暫譯），即將在9月22日播出，多間英國傳媒9月17日率先報道紀錄片的部份內容。

圖為1966年的菲臘親王（左）與查理斯王子（右），查理斯當時17歲，兩人到倫敦機場準備乘坐飛機前往澳洲（AP）

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離世前一天的父子對話

據《每日郵報》報道，在節目訪問中，查理斯談到自己4月8日致電給在溫莎堡內的父親菲臘親王，由於99歲的菲臘親王在6月會踏入100歲，他當時便對父親說「我們都在談論你的生日。」

查理斯提到，年紀老邁的父親聽力不好，所以當時他再大聲地說了一次：「我們都在談論你的生日！是否要有招待會！」

向來說話精闢的菲臘親王回應稱「嗯，我必須為了它而活着，是嗎？」（Well, I've got to be alive for it, haven't I?）

查理斯也知道父親向來對慶祝生日沒什麼興趣，他便回應道「我就知道你會這麼說！」

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菲臘親王之後4月9日在溫莎堡安詳離世，終年99歲。據英媒指，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）當時在床邊陪伴。

雖然不少人對菲臘親王未有活至100歲感到可惜，但他本人很可能不這麼認為，他2000年曾接受英媒訪問時稱：「想像不到有什麼比活到100歲還糟糕」。

菲臘的嘴誰也按不住 全國只有他敢叫女王這綽號 點圖重溫菲臘親王幽默金句：