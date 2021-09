英國王室︱查理斯憶述與父親最後對話　菲臘親王幽默本色不改

英國傳媒9月17日報道,英國廣播公司(BBC)即將播出新的英國王室紀錄片,王儲查理斯(Prince Charles)受訪憶述自己與父親的最後通話,時間為菲臘親王(Prince Philip)離逝前一天,內容正是談及菲臘親王100歲生日的賀壽計劃。菲臘親王向來說話直率又愛開玩笑,在這次對話中,他也繼續展示幽默一面。



這套紀錄片名為《Prince Philip: The Royal Family Remembers》(菲臘親王:英國王室回憶,暫譯),即將在9月22日播出,多間英國傳媒9月17日率先報道紀錄片的部份內容。

圖為1966年的菲臘親王(左)與查理斯王子(右),查理斯當時17歲,兩人到倫敦機場準備乘坐飛機前往澳洲(AP)

離世前一天的父子對話

據《每日郵報》報道,在節目訪問中,查理斯談到自己4月8日致電給在溫莎堡內的父親菲臘親王,由於99歲的菲臘親王在6月會踏入100歲,他當時便對父親說「我們都在談論你的生日。」

查理斯提到,年紀老邁的父親聽力不好,所以當時他再大聲地說了一次:「我們都在談論你的生日!是否要有招待會!」

向來說話精闢的菲臘親王回應稱「嗯,我必須為了它而活着,是嗎?」(Well, I've got to be alive for it, haven't I?)

查理斯也知道父親向來對慶祝生日沒什麼興趣,他便回應道「我就知道你會這麼說!」

菲臘親王之後4月9日在溫莎堡安詳離世,終年99歲。據英媒指,英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)當時在床邊陪伴。

雖然不少人對菲臘親王未有活至100歲感到可惜,但他本人很可能不這麼認為,他2000年曾接受英媒訪問時稱:「想像不到有什麼比活到100歲還糟糕」。

