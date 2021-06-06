英國王室︱哈里梅根排行被降低過兩位叔叔　背後是查理斯所為？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-06 20:45

哈里王子和夫人梅根先前辭去高級王室成員遷居美國，之後接受美國脫口騷名主持人奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪，為英國王室投下震撼彈。英國《每日郵報》報道，近期驚傳哈里王子夫婦在王室網站「被降級」，他們在王室網站的成員名單排行，原本僅次兄長威廉王子和夫人凱特，如今排序卻低於姑姑安妮公主和兩位叔叔安德魯及愛德華王子。白金漢宮沒有評論網站排序變更，僅說是「定期更新」。

儘管網站更新成員排序，仍聲稱「哈里王子和夫人梅根會在他們旅居英國及美國間取得平衡。他們將繼續對女王陛下、英聯邦和贊助人履行他們的義務。英國浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）依舊是他們的家」。

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《每日郵報》指出，這是查理斯王儲日益成為準備登上王位繼承人的積極作為，英國女王伊利沙白二世的連結甚至消失，由查理斯王儲置於網頁頂端。這可能也是查理斯王儲一直打算精簡王室後，哈里王子和夫人梅根面臨的另一項打擊。

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