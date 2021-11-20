英國王室︱梅根上節目「為藝術犧牲」　揭懷孕時被禁止做這件事

爭議不斷的英國哈里王子（Prince Harry）之妻梅根（Meghan Markle），近日出乎各方意料參加了最後一季的《The Ellen Show》擔任來賓，還超級配合的在Ellen DeGeneres從隱藏式耳機下的指令中，當街用奶樽飲奶、學貓叫還直呼：「我的胸部喜歡辣醬。」看似親民、不計形象搞笑，但在視她如眼中釘的英國媒體描繪下，她有如跳樑小丑，完全讓皇室尷尬。



梅根在《The Ellen Show》的表現就如之前參加該節目錄影的大明星一樣，沒有辦法維持高高在上的形象，必須要放下身段，而她在嫁入皇室前本就是藝人，並沒有特別感到不舒服，反而很能樂在其中。Ellen DeGeneres的節目本來就有藝人街頭搞笑、捕捉不知情路人反應的橋段，梅根因此也在Ellen DeGeneres的指令下做出一堆驚人之舉，光是從包包中拿出奶樽飲奶，就已經讓面前的攤販不知所措，之後她再說出：「我的胸部喜歡辣醬。」這種驚人之語，旁人都在忍著不露出訝異的表情，反而製造出另一種效果。

【圖輯】梅根在Ellen DeGeneres的指令下做出一堆驚人之舉！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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當然梅根不是毫無理由配合犧牲，她與Ellen DeGeneres的訪談中聊到老公哈里禁止她在懷孕時跳舞，強調自己真的很想好好放鬆熱舞一番，又提到她前陣子所發行童書繪本，以及她接下來要推動的計畫，把自我宣傳巧妙置入其中，這在美國司空見慣，但對英國皇室成員而言，並沒有「與市民沒距離」到這種程度，看起來似乎有些不得體，英國媒體當然也把握機會調侃梅根是個「喵喵叫」的公爵夫人，在Ellen DeGeneres面前講到剛開始當演員時有多辛苦，也引來英國網友砲轟她根本念的都是貴族學校，根本不是真的從小到大都很苦。

細心的觀眾，自然從梅根的言談中聽出一些重要線索，就像是她稱哈里的堂妹尤金妮公主（Princess Eugenie）是好朋友，顯然在英國皇室她與哈里還沒有把親戚全部得罪光，至少尤金妮仍然是他們的強力後盾，儘管他們與未來的兩代國王、王后—查理斯王子與卡米拉、威廉與凱特鬧不合，還是不至於孤立無援。

【同場加映】英國王室｜豈止梅根被困？凱特入宮後6大禁忌 就寢不能早過她（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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