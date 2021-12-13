龍捲風席捲美國6州傷亡慘重　災情更嚴重因為「它」？︱國際晨報

最少30個龍捲風於12月10日晚吹襲美國6個州，截至12日已最少83死，仍有多人失蹤。科學家雖未判定這次風災與氣候變化之間的關連，但認為氣溫上升會增加龍捲風的強度，這或是導致嚴重災難的原因之一。



肯塔基州、阿肯色州、伊利諾伊州、密蘇里州、田納西州及密西西比州都是災區。當中受災最嚴重的地方包括肯塔基州一家蠟燭工廠、伊利諾伊州西部的亞馬遜倉庫，以及阿肯色州的一家療養院。目前仍有很多人被困，救援人員正進行搜救。死亡人數或會再增加。

在美國，12月通常是龍捲風最「安靜」的月份，為什麼會出現如此令人措手不及，移動距離那麼長的龍捲風？它威力大增的原因，或與高溫有關。

北伊利諾伊大學氣象學教授根西尼稱12月全國多地的溫暖氣團和拉尼娜現象，為產生亂流創造條件。而當溫暖潮濕的陸地遇上寒冷乾燥的高空，就可能產生雷暴，同時把潮濕空氣從地面帶往高空，導致龍捲風出現。

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