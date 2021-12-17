麥當勞前CEO曾與3員工有性關係　裸照變證據　今須退還8億離職金

快餐品牌龍頭麥當勞（McDonald's）前行政總裁伊斯特布雷克（Steve Easterbrook）2019年因與員工發生「不當關係」遭開除。不過事件並未就此落幕，麥當勞2020年指控伊斯特布雷克「對董事會撒謊」，雙方如今達成和解，伊斯特布雷克需繳回1.05億美元（約8.19億港元）的遣散費。



CNN報道，根據去年提出的訴訟證據，麥當勞發現伊斯特布雷克在被解僱前的一年中與3名員工發生性關係。

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這些「不當關係」的證據為女性的數十張裸體、半裸或色情照片和影片。伊斯特布雷克2019年被解僱時的遣散費為1.05億美元（約8.19億港元）的現金和股票。16日向美國證券交易委員會提交的文件中，麥當勞批評伊斯特布雷克的「不當行為、謊言和阻礙對其行為進行調查的努力」，並表示「和解是最好的解決辦法」。

麥當勞董事會主席赫南德茲（Enrique Hernandez Jr.）在文件中指出「這項和解要求伊斯特布雷克對其明顯的不當行為負責，包括他利用行政總裁職位的方式。該決議避免漫長的法庭程序，讓我們能夠向前邁進」。伊斯特布雷克則在提交給美國證券交易委員會的文件中承認「自己有時未能堅持麥當勞公司的價值觀，也未能履行作為公司領導者的某些責任」。此外，他還向董事會、前同事以及公司的加盟商和供應商道歉。

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