麥當勞前CEO曾與3員工有性關係　裸照變證據　今須退還8億離職金

快餐品牌龍頭麥當勞（McDonald's）前行政總裁伊斯特布雷克（Steve Easterbrook）2019年因與員工發生「不當關係」遭開除。不過事件並未就此落幕，麥當勞2020年指控伊斯特布雷克「對董事會撒謊」，雙方如今達成和解，伊斯特布雷克需繳回1.05億美元（約8.19億港元）的遣散費。
CNN報道，根據去年提出的訴訟證據，麥當勞發現伊斯特布雷克在被解僱前的一年中與3名員工發生性關係。
裸照及色情片成證據 點圖了解更多▼▼▼
+3
這些「不當關係」的證據為女性的數十張裸體、半裸或色情照片和影片。伊斯特布雷克2019年被解僱時的遣散費為1.05億美元（約8.19億港元）的現金和股票。16日向美國證券交易委員會提交的文件中，麥當勞批評伊斯特布雷克的「不當行為、謊言和阻礙對其行為進行調查的努力」，並表示「和解是最好的解決辦法」。
麥當勞董事會主席赫南德茲（Enrique Hernandez Jr.）在文件中指出「這項和解要求伊斯特布雷克對其明顯的不當行為負責，包括他利用行政總裁職位的方式。該決議避免漫長的法庭程序，讓我們能夠向前邁進」。伊斯特布雷克則在提交給美國證券交易委員會的文件中承認「自己有時未能堅持麥當勞公司的價值觀，也未能履行作為公司領導者的某些責任」。此外，他還向董事會、前同事以及公司的加盟商和供應商道歉。
【相關文章】麥當勞員工拍片爆洋蔥「暗黑製作方法」嚇壞網民：以後絕對不吃（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+11
【相關文章】食薯條習慣倒晒喺餐盤上？快餐店員工爆恐怖內幕：最好唔好（點圖預覽內容）👇👇👇
+4
麥當勞薯條網售1條50幾蚊港紙？仲真係有人落單 被拒原因更爆笑馬來西亞5人騎馬到麥當勞Drive-thru買外賣 兩個原因引起爭議韓國麥當勞無薯條食？ 全球港口擠塞致食材「還在海上漂」外賣員接騎呢麥當勞訂單 竟叫100份呢樣嘢 唔講唔知原來可order麥當勞外賣喺台灣冇人肯送謎底揭曉？原來客人咁樣點餐會秒被拒單疫情下網民不約而同最掛住日本麥當勞一種漢堡：驚為天人咁好食瘋傳台灣麥當勞30年前「第一張菜單」 部分價格冇變甚至貴過今日
延伸閱讀：
物價飆近40年新高 壓力恐讓金融市場崩潰？ 2022全球經濟「最大風險」不是通膨
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】