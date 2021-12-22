曾是彩券最年輕得主　英國辣妹自揭17歲中大獎後「人生變得悲慘」

英國26歲女性帕可（Jane Park）在17歲那年贏得EuroMillions百萬歐元彩券獎金，成為EuroMillions史上最年輕獎金得主，日前她受訪時透露贏得鉅款讓她的人生變得很無聊且悲慘。



帕可起先非常享受獎金帶來的一切：跟朋友去度假、大肆購買奢華設計師商品。隨之而來的負面影響卻困擾着她。

帕可表示，當時出門會有記者守在門外、埋伏在她工作地點外頭，甚至躲在樹叢裏要偷拍她。媒體曝光帶來網絡欺凌，讓她收到無數惡意留言。

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帕可指出：「人們留下充滿仇恨的言論，我當時還這麼年輕，只覺得人生很悲悽。我以為中獎會讓我變成眾所矚目的名人，可以走上紅毯，實際上卻是隻身一人在有3房的屋子裏哭着入睡。」

帕可還說媒體曝光跟網絡欺凌讓她變得很在意自己的外貌：「如果媒體放過我，我不會做這些整形手術。」帕可坦承之前到土耳其做提臀手術時差點性命不保。

即使第1次手術經驗很糟糕，帕可仍進行第2次手術。帕可提到：「我又做了一樣的手術，因為我再次感到厭惡自己的身體，而且得頻繁出現在鏡頭前。」

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