約旦國會討論性別平等議題變成大亂鬥　議員促休會遭拒與議長互毆

約旦國會於本週二（28日）針對包括性別平等在內的憲法改革辯論進行現場直播，沒想到國會議員之間的辯論竟演變為大混戰，議長與議員爆發拉扯衝突、出拳互攻，最終被迫休會。



綜合外媒報道，約旦議員昨日在國會辯論憲法修正案擬議內容的會議上，原先將把「約旦女性」一詞添加到憲法內與人權和義務相關的修正案標題中。但此舉引發多位議員不滿，認為恐怕會造成性別歧視。不過眾議院法律委員會主席、國會議員奧達特（Abdulmunim Oddat）則主張這項說法只是為了創造「語言上的平等」，但仍無法平息眾怒。

點擊圖片放大看，約旦國會在辯論憲法修正案上，出現的推撞、互相指罵叫囂的混亂畫面。

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由於現場一片混亂，其中一名議員葉海亞（Suleiman Abu Yahya）要求眾議院議長杜格米（Abdul Karim Dughmi）宣布休會遭拒後，怒轟杜格米「你沒能力主持，你什麼都不懂。」 杜格米則憤而要求葉海亞，「閉嘴，離開國會！」隨後雙方爆發激烈衝突。

約旦官媒拍下的現場畫面顯示，葉海亞和杜格米不斷推擠、互相指著鼻子叫囂，沒想到下一秒衝突升級，兩人先是用手掌一陣「互巴」，隨後改用拳頭狂捶對方的身體。從一旁跑來的議員有的試圖將兩人拉開，但也有人加入戰局，握著拳猛揍葉海亞。最終杜格米宣布休會，延至隔日（29）再開。

Debate on reforms sparks scuffles in #Jordan parliament

The argument erupted during an amendment adding the female noun for a Jordanian citizen, to a chapter in the constitution guaranteeing equal rights of all citizens

#الأردن#tuesdaymotivationspic.twitter.com/OcXuWo3VD8 — خالد نيويورك (@KhaledEibid) December 28, 2021

據了解，政府在與婦女有關的修憲內容中表示，修正案「捍衛了該社會階層的權利」並「增加了她們在建設社會中的有效作用」，透過權利、義務、社會正義和機會均等的原則，將她們充分與社會融合在一起。

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