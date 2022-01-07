哈薩克爆發流血示威背後　原因不止是油價飆升｜國際晨報

亞洲中部國家哈薩克取消燃料價格上限後，當地燃料價格大幅上漲惹起民憤，多地接連爆發示威，隨後更演變成反政府騷亂，造成數十人死亡、約2000人被捕。但據英媒所指，這場風波背後原因不止是燃氣價格上漲，前總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）也是示威者不滿的對象。



自2022年新年假期以來，包括哈薩克曼格斯套州首府阿克套、該國最大城市阿拉木圖等在內多個地區接連有民眾上街抗議，引發警民衝突和暴力、流血事件，約2000人被拘留。最大城市阿拉木圖（Almaty）的示威者圍攻市長辦公室，又有人企圖攻入警局大樓。

總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）指控有恐怖份子參與其中，他向包括俄羅斯在內國家求助後，集體安全條約組織（Collective Security Treaty Organization，CSTO，簡稱：集安組織）表示，俄羅斯軍隊已派出維和部隊前往當地協助恢復秩序。

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為緩解局勢，托卡耶夫頒布全國緊急狀態，實行宵禁和禁止大規模集會，同時宣布政府內閣辭職，並解僱納扎爾巴耶夫國家安全委員會主席的職務。

現年81歲的納扎爾巴耶夫被視為哈薩克主要政治力量，就連首都努爾蘇丹（Nur-sultan）都是以他的名字命名。哈薩克1991年宣布獨立，納扎爾巴耶夫成為總統，他2009年辭職後改為擔任國家安全委員會主席至今。納扎爾巴耶夫和他精心挑選的接班人托卡耶夫執政約30年來，在國民心中產生根深蒂固的怨恨。

英媒報道，儘管納扎爾巴耶夫辭去總統職位，並將權力移交給繼任者，但他仍是哈薩克真正的掌權人。

俄羅斯則主張，這次騷亂是從外部策動，旨在破壞哈薩克國家完整性。美國白宮否認與事件有關。中國則稱當前事屬於哈薩克內政，相信當地政府能妥善解决。

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