韓女便利店員提醒顧客戴口罩　慘遭對方掌摑倒地　片段熱傳惹公憤

台灣嚴守疫情，規定公共場所必須配戴口罩，不過店員盡責提醒顧客，卻接連爆發屏東戳眼案、台中店員遭毆以及近日桃園店員被刺身亡案例，引發社會共憤。韓國11月21日也發生便利店女店員提醒客人戴口罩，卻被狠狠搧巴掌倒地，惹怒韓國網友，紛紛呼籲店家一定要提告。



韓國一名Twitter網友昨日下午上傳影片，並在發文開頭寫道，他真的非常憤怒，無法忍受，因為他的朋友在便利店打工時提醒顧客戴口罩，但卻被重重搧了一巴掌，對於這種事情竟然會發生在現實生活中感到難以置信。

▼▼▼即睇店員遭狠甩巴掌事發情況！▼▼▼

畫面中可以看到，綁著馬尾的便利店店員在結帳時，一邊將物品放入塑膠袋中，一邊對著男顧客說話，並指了自己的口罩，但男顧客愈聽愈不滿，手部動作越來越大，還將商品丟進購物袋中，雙方僵持數秒，男顧客最後竟出手狠甩女店員巴掌，力道大到她隨即倒地，摀著右臉相當錯愕，男顧客卻無動於衷，悠悠提著購物袋離去。

雖然影片沒有對話內容，但動手打人的行為眾人都無法接受，影片上傳之後也馬上引起韓國網友憤怒，紛紛留言表示難以置信，直呼疫情期間戴口罩有這麼難嗎，多數人也呼籲店家提告，讓動手男子能受到懲罰，受傷店員也能獲得賠償。

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