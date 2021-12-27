新冠肺炎︱研究發現病毒會蔓延全身所有器官　症狀持續長達數月

一項研究發現，造成新冠肺炎的新冠病毒（SARS-CoV-2）可在幾天內從呼吸道傳播到心臟、大腦和人體的幾乎所有器官系統，而且可能持續好幾個月。（編按：病毒在感染早期亦可見於眼組織、肌肉、皮膚、周圍神經以及心血管、胃腸道、內分泌和淋巴系統的組織中。）



彭博社報道，美國國家衞生研究院（NIH）的科學家說，這是迄今為止對此病毒在人體和大腦的分佈和持久性的最全面分析。研究人員發現，這個病原體能在呼吸道以外的人體細胞中複製。

這項研究結果指出，延後清除病毒是造成所謂的新冠肺炎長期患者症狀持續的可能原因。這份研究報告的作者說，了解病毒持續存在的機制、以及身體對任何病毒儲藏庫的反應，有助於改善對受感染者的照護。

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密蘇里退伍軍人事務聖路易醫療保健系統臨床流行病學中心主任艾阿里（Dr. Ziyad Al-Aly）說：「這是一份非常重要的著作。」這位研究新冠肺炎長期影響的專家說，長久以來一直百思不解，想知道此病毒影響這麼多器官系統的原因。

這篇論文還提供了一些啟示，可能有助於解釋為什麼這種病毒會長久出現在輕度或重症患者的身上。

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