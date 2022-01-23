強制檢測｜患Omicron似感冒　有徵狀就須檢測？專家說法莫衷一是

Omicron／症狀／感冒／強制檢測】Omicron患者多出現流鼻涕、頭痛、全身疲勞、打噴嚏和喉嚨痛等類似感冒症狀，但因症狀輕微，且正值冬天，讓有症狀的人常搞不清楚是感冒、過敏，還是感染Omicron。當有類似感冒症狀時，要不要直接進行篩檢，台灣專家則看法兩極，有專家認為，有症狀就篩檢將會「天下大亂」。另有專家說，有不適症狀的人應自費快篩，「這是保護家人」。



「如果每位有感冒症狀的病人都要篩檢，恐過度消耗醫療量能，天下大亂。」台灣基層醫療協會理事長林應然說，目前流鼻涕、打噴嚏和喉嚨痛等感冒症狀患者到診所就醫，醫生就是正常看診，但會加強詢問旅遊史、職業別、接觸史、群聚（TOCC），可是不會協助病人在診所快篩，原因是若協助病人在診所快篩確診，該診所必須暫時停業，醫護人員也須居家隔離，對基層醫生來說相當困擾。

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如果現在每位有感冒症狀的病人都要篩檢，這是「殺雞用牛刀」、「不符合比例原則」。林應然說，即使是以往流感季節，也沒有針對每位有感冒症狀的人進行採檢，更何況感染Omicron，症狀多為輕症，且多數民眾已接種兩劑或三劑疫苗，雖然多數人的接種第三劑至今未達14天，疫苗保護力尚未提升，但對病人來說威脅不大。

面對Omicron疫情，現在有兩種聲音，完全不同態度，一是「戰」，也就是「清零」，另一是「和」，也就是「與病毒共存」。林應然說，他偏向與病毒共存。原因是自桃園機場、聯邦銀行、西堤餐廳等社區疫情的確診者，症狀多為輕症，「台灣不應停留在過去成功清零、零社區感染防疫的光環下，面對Omicron應有新的防疫思維。」

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林應然說，美國疫情嚴峻，但也沒有封城防疫，或限縮市民生活，主要是Omicron傳播力太強，「想擋也擋不住」，現在應盡速思考如何與病毒共存；當然，有些市民對去年台灣內社區疫情大爆發時，有著恐懼記憶，希望Omicron疫情也能清零，但當地除防疫外，還必須兼顧百姓生活、經濟，真的不能無限上綱。

對於有類似感冒症狀的人，要不要進行篩檢，台大兒童醫院院長黃立民說，感染者症狀雖然輕微，但仍具有傳染力，若感染者未被確診隔離，又傳染給家中長輩、孩子，將增加家人染疫及重症風險，「基於保護家人，若出現類似感冒的不舒服症狀，應立即自費快篩。」

黃立民說，市民不應擔心接觸者被匡列，或自己需要居家隔離，因造成生活不便而不去篩檢，目前台灣感染者居家隔離天數規定為14天，但因Omicron感染者多為輕症，隔離天數勢必縮短，就待指揮中心宣布，即使被確診隔離，也是一下下就過去了。至於，如果是單身獨居的人，如果出現感冒症狀又不想篩檢，應自我居家隔離10天，確保身邊的人不被感染。

林應然提醒，出現類似感冒症狀，但沒有疫情相關旅遊史、接觸史等，不一定要進行篩檢，但家中如有長者、兒童，建議有身體不適的人在家要戴口罩、勤洗手，並與家人保持距離，避免病毒傳播，尤其是家中長者患有多重慢性疾病，應速接種疫苗，提升保護力。

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