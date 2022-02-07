北京冬奧︱中國奪首金過程有爭議　美韓媒批黑哨：全靠對手摔倒

中國憑短道速滑混合團體接力隊於今屆北京冬奧拿下第一面金牌，過程中涉及爭議，結果引來強敵美國及韓國的媒體炮轟。



中國代表團日前於短道速滑混合團體接力賽贏得今屆冬奧首金，然而過程並不輕鬆。

由曲春雨、范可新、武大靖及任子威組成的國家隊，準決賽原先不敵匈牙利及美國出局，惟上訴後獲改判，裁判指美國及俄羅斯隊員因阻礙中國隊交棒而被DQ，最終中國隊晉級決賽，再險勝意大利摘金。

短道速滑混合接力隊為中國隊拿下今屆冬奧首金。（Getty Images）

美國媒體也提及這爭議判決，有報道寫道：「絕望的中國隊受到鼓舞，最終站在頒獎台上」、「這是個『很有意思』的判決，我們的運動員莫名其妙地被阻撓了。」

被指犯規的美國運動員賽後受訪時喊冤，強調自己根本沒碰到其他人，「我不知道自己做了什麼。」

中國隊被指靠爭議性判決手摘金。（Getty Images）

至於向來是短道速滑接力強國的韓國，媒體亦毫不客氣地，豪言中國能奪金，全靠韓國在初賽摔倒，才「漁人得利」，亦指中國隊很大程度受惠於裁判的決定。

韓國《經濟先驅報》提及，中國自2019年起，大量引韓國競速滑冰人才，如前韓國冬奧冠軍林孝俊等，形容這次中國奪金是「成功移植了韓國競速滑冰的DNA」。報道同時暗示，相信中國隊或在餘下比賽中，將出現更多爭議。