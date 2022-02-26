烏克蘭局勢｜東奧銀牌得主上傳爆炸畫面　批各國見死不救只懂制裁

烏克蘭空手道選手特里加（Anzhelika Terliuga）在去年東京奧運擊敗台灣文姿云、勇奪銀牌，憑藉著堅強的運動實力受到許多人關注。近日烏克蘭戰火延燒，她在Instagram發佈多則城市被摧毀的影片，呼籲各國伸出援手，不要再紙上談兵。



影片中，從窗外看去的是一片斷垣殘壁，不遠處幾棟建築物正冒出衝天黑煙，顯示出剛被轟炸的痕跡。另一則影片更加震撼，火光衝入雲霄，炸出若干火球，嚇得眾鳥紛飛，原本寧靜的廣場頓時塵土飛揚。特里加表示，就連她位於烏克蘭西南方的家鄉敖德薩也經歷接二連三的爆炸，「烏克蘭全境正抵擋著侵略者，該怎麼辦？我不知道。」

烏克蘭空手道選手特里加，在Instagram上po出了烏克蘭情況的相片。

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特里加激動地寫下，「很多人問我是否安全，當然不！！！我們要怎麼安全？請睜開你的眼睛看看。」她表示，第二天仍然在戰火下醒來，「他們炸了很多民宅，很多人死去，但仍然沒有人來幫忙。」她控訴美國及歐洲各國僅會紙上談兵，曾經答應會幫忙，現在卻又害怕而不出手，「制裁什麼的對俄羅斯來說只是兒戲，我們獨自對抗世界上最強的侵略者，但我們很堅強。」

特里加也呼籲俄羅斯人站出來聲援烏克蘭，「希望他們不要再保持沉默，我們並沒有侵犯你們！是你們的政府突然決定我們需要被拯救。」她知道烏克蘭的敵人並非俄羅斯，而是有一個確切的形象，「這個敵人有一個臉」，暗指普京要為此付出全權責任。

特里加至今未逃離烏克蘭，她感謝很多人邀請她前去歐洲，「但我會待在烏克蘭，為我的家人和國家祈禱。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】