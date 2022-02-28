烏克蘭局勢｜瘋傳俄兵入烏後遇汽車拋錨　竟走進警局問可否借汽油

俄烏開戰進入第5天，俄軍數度進逼、烏軍強力抗敵，26日兩軍於烏克蘭東部第二大城哈爾科夫州（Kharkiv oblast）交戰，戰事恐再擴大。不過，卻有2名俄國士兵攻入敵營後，只因「汽車拋錨」而到烏克蘭當地警局要求加油，超糊塗行為讓網友直呼：「根本是想逃兵吧！」
基輔獨立報（The Kyiv Independent）國防記者波諾馬連科（Illia Ponomarenko）27日晚間貼出2名俄羅斯士兵被捕畫面……
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他尖叫大罵「這兩個在哈爾科夫州舍甫琴科夫（Shevchenkove）的兩個白癡」，接下來他要說的話卻令人哭笑不得。波諾馬連科透露這2名俄國士兵駕駛的車輛熄火了，但絕對想不到他們之後竟這樣做，「他們前往烏克蘭當地警局，請求警方幫他們加油」，超糊塗行為讓他們當場被烏克蘭警方逮捕，波諾馬連科在Twitter貼出消息後也認不住驚呼，「連我都不敢相信會告訴你們這些」。
對於這2名俄國士兵的超糊塗行為，網友們都看傻眼，紛紛留言直呼「這兩個還要回去俄羅斯嗎？」、「花式投降」、「技術性逃兵，高招」、「當戰俘搞不好還比較安全，不用為普京送死」、「活着才是贏家」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】