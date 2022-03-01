瘋傳烏克蘭「死人復活」自行打開屍袋影片　背後真相終曝光

俄羅斯入侵烏克蘭第6天，首都基輔民宅也遭到炮彈炸毀，多處成了煉獄廢墟，戰況相當慘烈。而近期網絡上瘋傳一影片，竟拍到「死人復活」打開屍袋的驚悚畫面，並聲稱發生地點就在基輔；該段17秒影片在網絡掀起熱議，而背後真相也跟着曝光了。



一段影片近日在Twitter瘋傳，畫面中只見一名記者站在街頭上正在即時連線報道，而身後道路竟然是一排屍袋，畫面相當驚恐。

怎料在報道期間，後方其中一屍袋疑似被風吹起，裡面的「屍體」竟然動了起來，並且有活力地微微起身整理屍袋，畫面極為驚悚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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而該片段被以「德國記者在基輔街上報道，拍到令人震驚的屍袋場景」為題在Twitter瘋傳，原PO還留言補充「影片充滿諷刺，雖然發生戰爭令人遺憾，但俄羅斯似乎有在努力避免一般民眾傷亡」。而該片段也瘋傳至PTT引發討論，不少網友留言說，「演屍體都不會」、「這是在演哪招」、「這個臨時演員真不專業」。

事實上，該影片是在俄羅斯還未入侵烏克蘭前所拍攝，而地點則是位在奧地利維也納，環保團體正在聯邦總理府前抗議示威，用躺在屍袋方式反對氣候政策，當時奧地利媒體《OE24.TV》正在當地進行採訪，新聞標題也寫上「維也納：反對氣候政策示威」。

而片段其實早已不是第一次被人誤傳，根據《RTL Today》報道，韓國2月初在Facebook 瘋傳該片段，並且文中聲稱該名演屍袋的演員，正在假裝自己是Covid-19受害者，文中還嚴重批評「多數死於新冠病毒的人都是假的」，假消息滿天飛。

German reporter covers a shocking scene of body bags lining the street in Kyiv. #kiev pic.twitter.com/64cxAJdGjI — Sk Boz, PhD 💙 (@skbozphd) February 28, 2022

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