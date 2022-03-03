烏克蘭國防部公開邀請俄羅斯媽媽撥打專線：歡迎來接戰俘兒子回家

俄烏戰爭邁入第八天，不少俄羅斯士兵傳出在烏克蘭被俘的消息。烏克蘭國防部2日在Facebook發文，邀請俄羅斯士兵的媽媽們來基輔接人，此舉顯然是為了讓俄羅斯難堪。



烏克蘭國防部發聲明說，已決定將被俘虜的俄軍士兵交給他們的母親，並請她們來基輔接人。若俄羅斯媽媽不確定兒子是否在烏克蘭，可以撥打聲明中的電話、傳Telegram訊息或寄電子郵件詢問。

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俄羅斯入侵烏克蘭一周後，基輔聲稱俘虜數十名俄羅斯士兵，網絡上流傳著許多身穿軍服且滿臉困惑並已解除武裝的俄羅斯年輕男子打給家人的影片。烏克蘭試圖透過開通熱線讓俄羅斯父母了解他們的兒子是否在烏克蘭死亡或被俘，進而削弱俄羅斯公眾對入侵的支持。

烏克蘭外交部也發聲明說：「你將會被帶到基輔，在那裡把你的兒子交還給你。與普京那些法西斯份子不同，我們烏克蘭人並沒有對母親們與其被俘的孩子發動戰爭。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】