烏克蘭局勢｜南部重鎮遭狂炸　足球少年被炸掉雙腿父撫屍痛哭

俄羅斯連日對烏克蘭發動攻擊，南部重要港都馬里烏波爾（Mariupol）受到俄軍包圍持續轟炸超過24小時，不僅多棟建築物被嚴重摧毀，全市遭斷水斷電，難以估計傷亡人數。在俄軍的猛烈砲火下，一名年僅15歲的男孩不幸遭波及身亡，其父親在醫院中撫屍痛哭的畫面也讓人相當鼻酸。



綜合外媒報道，馬里烏波爾當地時間3日持續遭到俄羅斯軍隊砲擊，當時一名年僅15歲的男孩伊利亞（Iliya）與另外2名朋友前往學校附近的足球場踢足球時，慘遭遇俄軍砲擊，3人均受到重傷。

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伊利亞被尋獲時雙腿慘遭炸爛，抵達醫院前就失去生命跡象，另外兩名友人則是雙腿插滿炮彈碎片，恐面臨截肢風險。報道指出，伊利亞的父親瑟希（Serhii）當時與救難人員一起找到伊利亞時，緊張的跟在車後不斷啜泣，當得知兒子喪命後更忍不住趴在伊利亞的臉龐哭喊「我的小兒子」，畫面讓人相當心碎。

馬里烏波爾副市長奧爾洛夫（Serhiy Orlov）透露，俄軍在過去25個小時內，不斷向該地區開火。其他政府官員也指控俄軍還出動BM-21火箭炮，「這才不是軍事行動，他們想把整個城市從地球上剷平」。奧爾洛夫初步估計恐怕有約200位無辜平民慘遭俄羅斯的攻擊殺害，但實際數據仍不得而知：「我們沒辦法把所有遺體帶回來。」

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