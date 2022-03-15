不讓麥當勞結業　270kg俄羅斯男吃不到漢堡崩潰　把自己銬在店門

美國快餐巨擘麥當勞8日宣布，將暫停所有俄羅斯業務，並且關閉全俄850間分店。體重超過270公斤的麥當勞鐵粉盧卡（Luka Safronov-Zatravkin）竟趁着結束營業之前，把自己銬在莫斯科一間分店的大門上，試圖阻止麥當勞歇業。



盧卡是一名鋼琴家，也是知名藝術家薩夫羅諾夫（Nikas Safronov）的兒子。他批評，麥當勞關店非常「不人道」，「我認為每個人都有選擇的權利，選擇如何把他或她的自我呈現在這個世界上，不論膚色、眼睛形狀或者體重。我的超過270公斤……這是我的自由及生活方式，他們卻認為可以限制我。」儘管如此，他仍因此遭到逮捕與罰款。

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1990年，麥當勞第一間分店在莫斯科紅場（Red Square）開幕，在蘇聯鐵幕降下前就進軍俄羅斯市場。CEO坎普斯基（Chris Kempczinski）表示，「烏克蘭出現不必要的人類苦難」，讓他決定採取制裁行動，但外界估算，此舉將使麥當勞每月虧損5000萬美元。

儘管麥當勞宣布撤出俄羅斯，卻沒有透露確切關店日期，烏法（Ufa）、莫斯科、伏爾加格勒（Volgograd）、新西伯利亞的分店14日仍有營業，並且出現長長人龍。此外，該企業仍將持續進行俄國慈善公益活動，並且支付薪資給全俄6.2萬名員工。

除了麥當勞以外，星巴克、百事可樂、微軟、可口可樂、漢堡王等300多個知名西方品牌都已宣布退出俄國市場。與此同時，西方政府試圖透過制裁扼殺俄羅斯經濟，打擊該國利潤豐厚的石油及天然氣產業，並且凍結富商及莫斯科官員的海外財產，藉此施壓結束戰爭。

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