英女王逝世「倫敦橋行動」啟動　獨角獸行動和春潮行動又是什麼？

英國女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月9日逝世，終年96歲。此也意味應對女王新世的倫敦橋行動（Operation London Bridge）啟動。



「倫敦橋行動」自1960年代以來已秘密籌備約半個世紀，2021年曾遭美媒曝光。

美國政治新聞網站Politico取得英國王室及內閣辦公室的文件後在2021年9月報道，女王過世的應對計劃代號為倫敦橋行動，它包括關於女王逝世後、舉行國葬之間的10天內會發生什麼事情的詳細資訊。

根據計劃，女王私人秘書會在她逝世數小時內率先撥打電話給首相，告知對方「倫敦橋已倒塌（London Bridge is down）」，也會打電話通知英國君主諮詢機構樞密院，以及內閣各部門常務秘書，指示他們如何向其部長、即各內閣大臣匯報這件事。

↓↓↓更多英女王的圖片，請點擊放大觀看：

+ 8

內閣秘書要向內閣大臣和資深公務員發電子郵件，目標是政府各處會在10分鐘內降半旗。國防部也會組織在全國各地發射禮炮向女王致敬。

至於公眾，白金漢宮會發布正式通知公開這一消息。根據歷史，英國廣播公司（BBC）是最先報道王室成員逝世的媒體。

懶人包｜梅根與哈里王子大爆英國王室內幕 一個圖輯看清他們都說了什麼？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

女王逝世那天會被稱為D-Day，與二戰諾曼底登陸日同名，翌日是駕崩後1天（D-Day+1），後天是駕崩後2天（D-Day+2），如此類推。王儲查理斯（Prince Charles）會在女王逝世翌日宣布登基。

無論在哪逝世，女王遺體都會在逝世第3天、即D-Day+2送抵白金漢宮。然後棺木駕崩後5天會從白金漢宮以在倫敦街頭巡行的方式送往西敏寺（Palace of Westminster），然後每天開放23小時，供民眾弔唁，為期3天。

國葬將在駕崩後10天在西敏寺舉行，然後載着女王棺木的靈車會在倫敦（London）和溫莎（Windsor）巡行，最後會把伊利沙伯二世安葬在溫莎堡的國王喬治六世紀念教堂（King George VI Memorial Chapel）。

英國王室｜豈止梅根被困？凱特入宮後6大禁忌 就寢不能早過女王（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

而除了這個行動，英國也有因應不同王室成員去世的應變計劃，或因應不同地點發生的「白事」而預先草擬計劃，例如準備女王一旦在蘇格蘭離世的「獨角獸行動計劃」（Plans for Operation Unicorn）。

這是就她在蘇格蘭離世​​實施的戰略代號，這計劃在2019年首度外泄。

它的內容包括一系列的活動啟動，例如她的葬禮、移靈路線、新王登基等。在有關方面接獲女王去世的消息後，蘇格蘭議會事務將即時暫停進行。

英女王伊利沙伯二世生前最後接見的，很有可能是9月6日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡獲得任命的新首相卓慧思。她是英女王在位70年來，第15位首相。（AP）

「獨角獸行動計劃」

數以萬計群眾將會在蘇格蘭議會、霍利魯德宮（Palace of Holyroodhouse）、聖吉爾斯大教堂（St. Giles' Cathedral）周圍送別女王——這些建築物全部位處皇家一英里（Royal Mile）。

新英王將乘坐專列從阿伯丁前往愛丁堡，沿途每個月台都有武裝部隊成員和緊急服務人員。女王的靈柩運達愛丁堡後，最初將在霍利魯德宮停放，然後會被抬到聖吉爾斯大教堂。

在大教堂內，蘇格蘭的政要和民眾將有機會致哀並簽署弔唁冊。

女王的靈柩將被放置在韋弗利車站的皇家火車上，然後沿着東海岸幹線前往倫敦。獨角獸行動在女王陛下最後一次離開蘇格蘭時結束，從愛丁堡向南的每個月台上都會有儀仗隊致意。

英女王與查理斯：英女王伊利沙伯二世履行重要的政治責任、外交責任、社會責任、文化責任，每年她都會從白金漢宮前往上議院，主持一年一度的國會開幕大典（State Opening of Parliament），圖為2022年５月10日，英女王因行動不便缺席活動，由王儲理斯代為出席。圖為他坐在象徵女王的皇冠旁邊。（AP）

「春潮行動」

這是指威爾士親王登基的計劃，女王去世當天，聖詹姆斯宮的即位委員會宣布他成為英國新王。

當天晚上，國會議員將宣誓效忠新君主，隨後蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭政府會在翌日宣布效忠。

新王即位第三天，他會在早上在英國國會大樓西敏廳（Westminster Hall）接受一份弔唁動議，然後展開在英行程，在愛丁堡、貝爾法斯特和卡迪夫（Cardiff，威爾斯地區首府）參加禮拜，然後返回倫敦出席他其母葬禮。